中共解放軍上周才完成為期三天的軍演，中國大陸青島海事局宣布18日上午在黃海進行軍事活動；對此，民進黨立委鄭運鵬表示，中國大陸軍演有時候蠻突然的，這不是一個大國做法，不必搞這些小動作。

鄭運鵬指出，資訊上鄰國可以互相通報，中國大陸是泱泱大國，不需要搞得跟北韓一樣、小動作一堆，影響大家的經濟生活跟觀感，對中國大陸周邊關係沒有太多好處。

鄭運鵬表示，中國大陸凡事都希望達到對外威嚇、對內鎮壓效果，很多事情沒有做到位、宣傳效果還是很大，這是中國大陸的阿Q個性，相信其他國家也會跟台灣一樣習以為常。

鄭運鵬批評，每件事情都雷聲大雨點小，這些動作無助於區域穩定跟對外關係，怎麼看這些動作都是壞處多、好處少，其他國家也會慢慢警覺，應該要降低這些軍事演習比例。

國民黨立委曾銘宗指出，代表國民黨團呼籲中國大陸，一再軍演無助於兩岸和平、正面發展，中華民國人民不會接受，建議中國大陸不要再做相關行為。