彭博社指出，蘋果祭出超高利息來吸引存戶入駐，分食傳統業者的金融版圖，尤其對中小型銀行的壓力更大。因為在3月中旬，陸續發生美國銀行業者破產後，美國民眾正想把資金放在投報率更好的商品上。

大型資產管理公司貝萊德預估，現金繼續從美國傳統銀行流出的趨勢不變。貝萊德也不諱言，因為這些資金正往自家公司的ETF或貨幣基金等，部分金融產品集結。

蘋果在去年10月先做出此新產品的預告，這也是蘋果利用自身電子裝置平台，來增加更多營收的一種方式。彭博社指出，蘋果這種類似信用卡先購買後付款的交易行為，在上個月開始推出前也延宕過一陣子。

目前，Apple Card服務只能在美國使用，此帳戶最多只能有25萬美元。Apple Pay以及Apple Wallet負責主管指出，蘋果的目的是要提供另種資金配置方式。根據統計，蘋果營收結構當中，去年有近20%是來自於服務，遠高於10年前約8%，且日後應該還會推出更多項目。