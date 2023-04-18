財政部說，周二生效的新規定將把特斯拉Model 3標準航程版的減免砍半，來到3750美元，其它車款則維持全額的7500美元減免。

周二喪失稅務減免的車款，包括BMW的330e、X5 xDrive45e、福斯汽車的ID.4、奧迪的Q5 TFSIe、富豪的S60、現代的Genesis Electrified GV70、日產的Leaf。

新的規定目標在降低對中國電池供應鏈的依賴，並且讓美國的EV和PHEV的新車銷售佔比，到2030年達到50%。

福斯汽車表示，對於ID.4休旅車未來是否獲得稅務減免感到相當的樂觀，公司正在等待一家供應商提供適當的文件，以保障獲得減免的資格。

富豪汽車說，正在檢視美國環保局的新規定，公司支持拜登政府推動減碳排的努力；但富豪說，達成此一目標的最佳方式，是透過「統一的監管規定」。

美財政部還指出，通用汽車的Chevrolet Bolt和Bolt EUV將有資格獲得全額的補助。

這些規定是在上個月宣布的，為4300億美元降低通膨法案(IRA)的一部分。IRA要求50%的電池組件必須在北美生產或組裝，以獲得3750美元稅務減免；40%的關鍵原料必須在美國或自由貿易夥伴國家採購，以符合另一3750美元的政府補助。