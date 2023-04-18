據香港東網報導，貴州省政府上周三（12日）發文承認債務問題嚴重，無法僅靠自身化解。省財政廳亦指出，截至去年年底，貴州債務餘額已達1.2470兆元（人民幣，下同）。陸媒周一（17日）報導，貴州缺少有實際經濟效益支撐的產業，超出能力外的無效投資太多。

報導稱，貴州是內陸地區且山多，不適宜發展物流，但其遠離地震帶，電力充沛。不少機構在當地興建大型數據中心，這些高科技工程雖然能在短期提拔經濟，但不能為當地帶來長久收入。另外，地方財政缺乏透明度，政府通過大規模轉移支付和大舉借債，讓經濟數據「打腫臉充胖子」，只要進入償債週期，就會面臨困局。

此外，貴州的經濟受大陸大環境經濟影響，隨房地產市場下行，人口出生率負增長、城鎮化速度減慢，相信土地財政會迎來更大風險。有網民評論道：「貴州留給各省的寶貴經驗就是窮不可怕，只要膽子夠大，敢於負債，城市搞發展建設，都不是問題！」

貴州「攤牌」，釋放重要信號：狂飆的地方債，越來越掩蓋不住了

4月12日，貴州省人民政府發展研究中心發文表示，對貴陽貴安、遵義、畢節、六盤水等地開展了化解貴州地方政府債務情況專題調研。調研發現，債務問題已成為擺在各地政府面前重大而又亟需解決的問題，但受制於財力水平有限，化債工作推進異常艱難，僅依靠自身能力已無法得到有效解決。

據房產領域自媒體「樓市新談」報導，這段話翻譯成大白話就是：貴州4地的債務問題非常嚴重，僅靠自身無法解決了。即財政收入不足以償還債務。

貴州「攤牌」，釋放重要信號：狂飆的地方債，越來越掩蓋不住了。貴州的潛台詞是：過去這些年借的債，現在靠自己還不上了，要尋求幫助。

貴州的債務問題有多嚴重？

貴州省財政廳數據顯示，2022年底，貴州全省政府債務餘額快報數1.247011兆元，其中：一般債務餘額6588.69億元，專項債務餘額5881.42億元。

按地方政府債務餘額和2022年GDP進行比較，貴州省的負債率（61.8％）排全國第二，第一名是青海，84.3％。第三四五名分別是吉林、甘肅和天津。

這是按債務／GDP計算的，所以結果難免有偏差。真正能體現地方債務率的計算方式應該是：地方政府債務餘額＋城投有息負債／一般公共預算收入＋政府性基金收入。

這個結果就非常驚人了：截至2022年底，貴州債務率在532.67％左右，較2021年有所加重。其中債務率最高的是吉林，達1009.10％。其次是天津、雲南、廣西和青海。債務率都在750％以上。

2022年貴州省本級一般公共預算收入582.4億元，經過計算，貴州的債務總量是財政收入的21.4倍。通俗點說，就算不付利息，財政收入不花一分錢，貴州也需要21.4年才能還清債務。

另外，界面新聞報導稱，結合土地財政依賴度來看，在土地出讓收入下降的情況下，吉林、重慶和貴州三地面臨的財政壓力排名全國前三。

仔細研究公告也能發現，貴州的問題實際上已經非常嚴重了，因為公告中提到的四地，堪稱貴州的精兵強將，貴安是國家級新區，遵義是省內經濟第二大市，畢節排名第三，六盤水排名第六。

一句話，一省的經濟精華都「異常艱難」、「無法化債」，其餘區域可想而知。

貴州是怎麼欠下這麼多債的？

原因其實一點也不複雜，四個字就可以解釋：超前負債。

十年前，一提到貴州，大多數人的腦海裡都會浮現「貧窮落後」四個字。但是經歷過去十年的大力發展，貴州已經發生翻天覆地的變化－縣縣通高速，市市通高鐵，與江蘇、福建、廣東三個東部發達省份同步實現「縣縣通高速」的宏偉目標，全省高速總里程排名全國第五。貴州的城建，更是堪比一線城市。

貴州是怎麼做到的？利用地方債務的寬鬆期，瘋狂舉債實現彎道超車，追上了很多比自己強的兄弟省份。貴州給各省可借鑒的寶貴經驗就是：窮不可怕，只要膽子夠大，敢於負債，城市搞發展建設，都不是問題。

這點必須承認，貴州如果按常規發展，三、五十年也發展不成今天這個樣子。俗話說得好，「要想富先修路」。貴州過去這些年負債大搞基礎設施超前建設，確實造福了當地百姓，對於拉動就業、吸引投資，都大有裨益。

但不能忽略的是，貴州的很多超越財力的無效或低效投資，也確實造成了大量的浪費。不必要的民生基建過多，又不能給城市帶來實際收益，留下的自然只有無法償還的巨額債務。

此外，貴州自身化債遇阻，和房地產遇冷也有很大的關係，賣地收入、房地產相關的稅收全部大幅銳減，直接導致原本「借錢過日子」的路子，走不下去了。深層次地說，其實是基建、金融、地產這個永遠的「鐵三角」，不鐵了。

文章稱，貴州負債到今天這種地步，銀行（金融機構）也不是無辜的受害者－該有的經濟覈算、封控標準，全部沒跟上。其中最典型的當屬獨山縣，一年財政收入只有10億，竟然能負債高達400億，還能在最困難的時候，借2億元蓋水司樓。這種操作，放在全大陸也是非常奇葩的。

事實上，縱觀全大陸，每個省市都有負債，只是負債率多少的問題。北京上海負債也超兆元，為什麼他們沒有危機感？根本原因是，償債能力不在一個檔次。通俗點說，人家能借債，但也能還債，因為自身的造血能力強。

當然了，地方債務可不是貴州專屬的「風景線」，全大陸很多城市都存在超額負債靠自身無法化債的情況。只是貴州貴在真誠，問題嚴重人家第一個說出來了。現實中，更多的省市其實是在暗自苦苦支撐，有苦難言。

文章針對「貴州攤牌」提出三點看法：

第一，貴州不藏著掖著，主打的就是真誠，值得稱讚。

全大陸絕大多數城市，都是走的「靠出讓土地融資＋擴大負債」的方式發展，這並非不能說的秘密。而這種發展模式，總有走到頭的那一天，因為自身沒有造血能力，純靠堆積債務，早晚有一天會還不上債。極度依賴土地出讓這種模式，早就被證實不可持續 。

貴州把問題的嚴重性擺上了桌面，不是壞事。利空出盡才能有穩定預期。看不到問題的嚴重性，就做不到亡羊補牢。

第二，會哭的孩子一定就有奶吃嗎？

貴州此舉並非為了訴苦或感動全國，真正的目的其實是「化緣」，或者說是想尋求國家的庇護和兜底。但很顯然，這種算盤打錯了－央行、財政部高層已經說得很明確了，堅持中央不救助原則，做到「誰家的孩子誰抱」。潛台詞是，地方自己的問題，自己解決，不要指望中央出手相救。

中央放出這樣的信號，目的其實很明確：希望地方正視自己的債務問題，打破剛性兌付預期。

當然，這只是基於當前現實的理論分析，至於最後救不救，只能留給時間來回答。因為國家想兜底也難，財力不足是其一；其二，這種頭一旦開了，就有收拾不完的爛攤子，且地方負債會更加肆無忌憚。

第三，沒有更好的「智力解決辦法」，貴州的問題，更多要靠自己去解決。

化解地方債問題，貴州自己已經給出了答案：遵義道橋就是最好的例子，債務延期、降低利率，用時間、用通膨來解決債務。但從該方案遲遲不落地來看，這種手段似乎也未得到上面的認可。或許是擔心更多的城市跟風模仿。

所以，貴州的債務問題，最終還是要從最基礎的「開源節流」的方式來解決。

開源常用的辦法是：處置國有資產和非稅收入。都知道要提升自身的造血能力，但有多難就不多說了，真的有這個能力，就不至於會出現今天的局面。

節流說白了就是勒緊褲腰帶過日子，精兵簡政是最好的解決方案。這是必然會做的工作，連國家都帶頭開始精簡編制，縮減了5％的編制，地方債居高不下，哪有不跟進的道理呢？