工研院18日舉辦「2023 國際超大型積體電路技術研討會（VLSI TSA）」，探討AI晶片 、節能晶片、量子計算、小晶片（Chiplet）等發展趨勢趨勢，會中也宣布今年度3位ERSO Award得獎者，包括信驊科技董事長暨總經理林鴻明、元太科技董事長李政昊、玩美移動創辦人暨執行長張華禎，表彰他們在半導體、光電領域、行動聯網的貢獻。

ERSO Award是潘文淵文教基金會，表彰台灣半導體、電子、資通訊、光電及顯示等產業有傑出貢獻的企業家，基金會史欽泰說，該獎項今年邁入第17年，累積已表彰55位台灣產業傑出領導人，期望延續科技人才開創產業的精神，帶動新科技產業創新發展。

ERSO Award肯定林鴻明勇於挑戰開啟創業之路，成立信驊科技，帶領公司成為全球第一大遠端伺服器管理晶片供應商，也將產品線擴及影像相關領域。李政昊透過布局電子紙上中下游產業鏈，成為全球電子紙製造商，在淨零排碳趨勢下，帶領客戶邁向環境永續目標，多元拓展電子紙應用。

張華禎則以女力之姿，開啟美妝、時尚科技業無限可能，帶領台灣科技人才開發AI及AR擴增實境的虛擬試用技術，為全球超過5百個時尚、美妝品牌提供科技服務，去年更創下台灣首家SaaS科技服務新創公司在紐約證交所上市的里程碑。