大陸民航局航空安全辦公室副主任李勇表示，今年第一季民航經濟運行持續恢復、逐步向好，實現了全年工作的良好開局。他說，航空客運需求快速恢復，大陸國內客運規模恢復至疫情前約九成；預計下階段，民航將繼續保持穩步恢復態勢。

李勇說明，第一季，全行業共完成運輸總周轉量239.9億噸公里，年增39.7％，行業總體運輸規模相當於2019年同期的77.6％，較2022年第四季大幅提升38.5個百分點。

此外，第一季全行業共完成旅客運輸量1.29億人次，年增68.9％，旅客運輸規模相當於2019年同期的80.0％，較2022年第四季大幅提升51.0個百分點。分航線結構看，大陸國內航線完成1.26億人次，年增66.6％，規模相當於2019年同期的88.6％；國際航線完成224.2萬人次，年增717.0％，規模相當於2019年同期的12.4％。

隨著國際客運航班的持續恢復，3月份，國際航線旅客運輸量已恢復至疫情前同期的18.1％。

航空貨運需求有所波動，國際貨運規模仍高於疫情前水準。第一季，全行業共完成貨郵運輸量149.4萬噸，年減7.5％，規模相當於2019年同期的89.0％，較2022年第四季提升19.8個百分點。其中，大陸國內航線完成92.5萬噸，年減2.0％，規模相當於2019年同期的81.2％；國際航線完成57.0萬噸，年減 15.2％，較2019年同期增長5.5％。

分地區看，大陸西部地區客運市場恢復程度最高，恢復至2019年同期的87.1％；中部地區貨運市場恢復程度最高，恢復至2019年同期的106.4％。