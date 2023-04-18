近期降雨稀少，全台水庫蓄水率持續降低，新竹地區水情燈號已轉為減壓供水的黃燈，為緩解水情，新竹市政府調整用水，即起暫停公家機關非必要供水，積極抗旱，與民眾一起珍惜水資源。

市府城市行銷處長林正光表示，水情逐漸吃緊，市府已規畫調整用水，如站前廣場、綠光公園、城隍廟前廣場原有噴水池造景或澆灌等設施，將停止供水運作，並注意設施清潔。

另部分公園採池內水循環供水，例如麗池、護城河、新竹公園的小橋流水，僅維持最低使用水量循環運作以避免噴頭遭泥沙阻塞。另將於現場張貼簡易說明牌，以利民眾了解，市府同時呼籲，因水資源有限，非急需或非必要性用水皆停止提供，共體時艱節約用水。

城銷處指出，目前抗旱規畫為景觀用噴水造景設施全部暫時關閉，如需澆灌的部分，則使用水資源中心回收水，減少自來用水使用。部分公園或景點公廁與洗手台，水龍頭將持續更改為省水龍頭，以利節水。另外在公廁準備儲水桶，供清潔、清洗，如遇停水可即時利用，共同落實節水行動，以穩定枯水期供水。

市府也提醒民眾家庭用水可安排定期查漏及止漏，避免水源涓滴流失，並使用省水標章型馬桶、洗衣機、蓮蓬頭等，並善用較乾淨回收水，再次使用，如洗米菜水和冷氣除溼機收集的冷凝水，可用於沖洗馬桶與澆灌植栽。

市府將持續關注水情變化，並積極研擬因應方案，市民朋友有任何問題，歡迎通報市民專線1999，市府將盡速協助處理。

而截至今天，北部重要水庫，包括翡翠水庫有效蓄水量2億1769公噸，蓄水率64.89％；石門水庫蓄水量8042萬公噸，蓄水率39.18％；寶二水庫1218萬公噸，蓄水率38.72％；寶山水庫150萬公噸，蓄水率30.11％；水和山水庫1214公噸，蓄水率40.56％。