《平均地權條例》子法擬修訂，就都更為主的私法人購買房地有條件鬆綁，對此，台北市不動產開發商業同業公會理事長陳勝宏指出，內政部都更案一直要到公開展覽，才能免經許可。這個階段已經取得八、九成以上同意，再談購買整合已經太後面了，並無實益。

據了解，內政部擬就都市更新事業計畫報核後在主管機關審查時，公開展覽期間購買房地、規畫，不用再每次申請許可；若是因參與都更危老重建，事先購入住宅整合，則「需經許可」。

業者直言，這如同男女已結婚生子，才來恭賀人家新婚，不是很怪嗎？另有建商表示，我們需要的是「雪中送碳」，不是「錦上添花」。

台北市不動產開發商業同業公會理事長陳勝宏表示，到公開展覽，私法人購買房地才能免經許可，但這個階段已經取得八、九成以上同意，再談購買整合，並無實益。如果造成公司只能用借名方式購買舊屋，衍生的爭議，只能說政策殺人。

公會建議，只要更新地區或更新單元內的舊屋買賣，就不用經過許可，以免妨礙都更整合，避免政策矛盾。「更新地區」必然公劃，至於「更新單元」雖可自劃，但是劃定基準必須具有「建築物窳陋且非防火構造或鄰棟間隔不足，有妨害公共安全之虞」、「建築物因年代久遠有傾頹或朽壞之虞、建築物排列不良或道路彎曲狹小，足以妨害公共交通或公共安全」、「建築物未符合都市應有之機能」與「居住環境惡劣，足以妨害公共衛生或社會治安」等情形，更具公益與必要性。