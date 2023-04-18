鑄件大廠永冠-KY斥資新台幣83億元，在台中港廠興建第一期新廠，今（18）日由董事長張賢銘主持落成典禮，第一期年產能10萬噸，未來年產能將達10萬噸以上，初期生產離岸風電鑄件為主，台中港新廠加入，永冠預估2024年出貨目標會比2022年增加50％，未來也會增加產業機械及注塑機鑄件，應用在新能源產業。

永冠台中港廠18日舉行新廠落成典禮，永冠創辦人張賢銘高齡99歲父親也專程南下台中，前行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花及經濟部工業局副局長楊志清等人都受邀出席。

張賢銘受訪表示，台中港是台灣發展離岸風電最重要生產基地，西門子風電廠就在永冠台中港廠隔壁，也因政府的離岸風電政策，永冠才能在台中港旁建廠，是很重要的生產基地，明年開始外銷，離岸及陸域風電等再生能源類鑄件佔比達60％～70％、應用在新能源產業的注塑機及產業機械鑄件30％～40％，未來發展及成長可期。

張賢銘指出，永冠第一季因大陸風電客戶拉貨強勁，已經轉虧為盈，今年出貨及營收都會成長。

永冠原本規劃台中港廠第一期廠房2022年第三季完工，年產能8～10萬噸，總投資金額52.2億元，2022年產5～6千噸，2023年達2.5萬噸、2024年倍增5萬噸、2025年產能達7.5萬噸，去年底前開始交9.5MW離岸風機鑄件給丹麥風機廠Vestas，2023年將14MW大型離岸風機鑄件出貨給風機大廠西門子歌美颯，但受疫情攪局，整個投資計畫大修正。年產能上修至10萬噸，總投資金額增加83億元，生產時間延宕至第二季，未來年產能由原本8～10萬噸提升至10萬噸，第三季取得國際認證出貨，今年出貨目標下修為7千～1萬噸，2024年出貨目標5萬噸。

永冠表示，永冠2023年出貨目標年增15％～20％，出貨噸數從20萬噸上修至22.5萬～23.5萬噸，改寫歷史新高。

永冠與西門子歌美颯、MVOW一線風機系統商簽署附條件合同，供應臺灣離岸風機國產化所需的鑄件，以及配合風機業者供應歐美市場所需的鑄件，並與美國GE、丹麥維特斯等大廠洽談供貨協議。永冠預估，西門子歌美颯等風機大廠對10MW以上離岸風電鑄件需求殷切，年需求約3萬噸。