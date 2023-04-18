立委何志偉16日晚間傳訊息給民進黨台北市議員王世堅，王已讀後，何也沒有再傳訊息。（劉彥宜攝）

民進黨台北市議員王世堅表示，目前還沒有封鎖立委何志偉，因為昨日回家太晚，今日會再請教陪同掃街的台北市議員陳怡君。（劉彥宜攝）

民進黨台北市議員王世堅登記第二選區（士林、大同），挑戰現任立委何志偉，2人16日同台並加Line好友，但何不小心意外曝光王和中常委黃承國通過電話，讓王氣得大罵要封鎖。至於封鎖進度如何？王世堅18日表示，還沒有封鎖，會再請教陪同掃街的台北市議員陳怡君怎麼封鎖，但何也沒有再傳訊息，知道不受歡迎也有節制。

王世堅、何志偉16日同台，王拿出手機遞給何，由何加好友，但何亮出手機畫面證明已加好友，卻不小心曬出王的好友對話紀錄，其中王和黃承國有過通話。王世堅昨痛批，短短幾十秒通話，卻被刻意挖掘出通聯紀錄，其心可議，何不值得也沒資格擔任朋友。

而目前是否已封鎖何志偉？王世堅解釋，昨日回到家太晚，孩子今日還要工作，因此還沒有請人幫忙封鎖，「等一下怡君在車上，我請教怡君。」一旁的陳怡君則點頭表示答應。

至於何志偉有無再傳訊息？王世堅拿出手機唸出訊息，「嗨嗨嗨嗨，世堅前輩晚安，也請您多喝水。」訊息停留在16日晚間7時28分，他沒有回覆，何也沒有再傳訊息，「他也知道節制，既然不歡迎，我等一下就把他踢除。」