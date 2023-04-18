宜蘭一名80歲老翁因不滿親戚養的狗曾對他吠叫，竟在雞脖子摻農藥偷偷丟在對方家門口讓狗吃，狗當天下午口吐白沫送醫不治，老翁事後還辯稱只是餵狗吃廚餘，不知道廚餘有農藥，但法官認為雙方平時感情就不睦，男子不會無緣由突然在對方家門丟廚餘餵狗，依動保法判拘役30日，開罰20萬。

判決書指出，李男與黃女為親戚關係，他因不滿黃女在宜蘭家中養的犬「阿軟」曾對他吠叫，將含有有機磷成分之福瑞松農藥摻入雞脖子中，在去年8月騎自行車到對方家，將摻農藥的雞脖子毒餌丟在住處門口，「阿軟」最後依循氣味而誤食雞脖子，黃女下午發現狗口吐白沫，送往獸醫院急救仍不治死亡。

黃女後來發現住處門口之雞脖子有異，將阿軟的遺體及該雞脖子送往宜蘭縣動植物防疫所進行檢體採集，果然檢出狗腸胃內容物及雞脖子均含有有機磷成分的福瑞松農藥，但男子事後仍辯稱只是餵狗吃廚餘「我不清楚該廚餘裡有農藥」，法官認為男子與黃女平時不會交談，衡量一般人不會無故將自家廚餘丟擲於鮮有來往的他人家門前，認定男子對狗下毒的罪刑明確。

法官認為男子犯動物保護法第25條第1款不得任意宰殺動物罪，和刑法第354條損壞他人之物罪，考量男子已高齡80歲得減輕其刑，處拘役30日，併科罰金新臺幣20萬，拘役可易科罰金。