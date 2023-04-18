影片中，北斗警分局長吳詠傑與王豪介紹了常見的詐騙手法，像是「假投資」、「假檢警」、「猜猜我是誰（假親友）」、「假愛情交友」、「假網購」、「解除分期付款」等6種詐騙手法。(北斗警分局提供／吳建輝彰化傳真)

出身彰化縣北斗鎮知名演員王豪，是八點檔反派專業戶，過去出演《台灣霹靂火》、《家和萬事興》等知名電視劇深受民眾喜愛，近年投入直播拍賣鮮少在電視曝光，不過近日他為了北斗鄉親，宣導防詐活動與北斗警分局長吳詠傑同框，共同宣導讓民眾知道詐騙的危害性。

國內詐騙案件盛行，且詐騙手法多變、層出不窮，加上民眾遭詐騙金額屢創新高，動輒百萬，警方為了積極防堵詐騙行為，深入村里、校園、甚至是公司行號等舉辦宣導，北斗警分局也出動殺手鐧，請來同為北斗人的藝人王豪同框拍片防詐，超吸睛。

影片中，北斗警分局長吳詠傑與王豪介紹了常見的詐騙手法，像是「假投資」、「假檢警」、「猜猜我是誰（假親友）」、「假愛情交友」、「假網購」、「解除分期付款」等6種詐騙手法，更實際分享真實案例，讓民眾更能體會詐騙的危害性。

王豪表示，很榮幸能與警方合作拍攝防詐影片，透過目前最夯的媒體傳播方式，來幫助更多鄉親了解詐騙的危害，他也呼籲民眾若是真的不幸收到可疑簡訊或電話時，一定要保持冷靜，可撥打165防詐專線查證，或立即報警尋求警方協助。

北斗警分局長吳詠傑表示，防詐是現在警察工作中相當重要一環，因詐騙手法愈來愈多元，詐騙集團還會跟著時事進行詐騙手法的調整，像是近日政府普發現金6000元，就成為詐騙集團最新的詐騙手段。

吳詠傑強調，政府決不會發簡訊、打電話、發電子郵件通知民眾上網登記或領取現金。呼籲民眾不論何時都應提高警覺，謹記「冷靜、查證、報警」防詐三步驟，就能有效遠離詐騙。