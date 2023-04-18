去年底《精神衛生法》修法後，擴增司法審查之對象範圍，嚴重病人停止緊急安置及停止強制住院及強制住院之聲請等，未來由醫療專家、病權團體代表及職業法官，共同組成第一審「專家參審法庭」審理，納入跨領域多元、專業意見，兼顧醫療專業與嚴重病人人權保障等需求。

司法院少年及家事廳廳長謝靜慧指出，「專家參審新制」是我國就嚴重病人保護安置事件首次採行的審判模式，涉及法院管轄（含指定精神醫療機構所在地轄區）及法庭審理模式重大變動。參審員將由衛生福利部推薦，經司法院法官遴選委員會遴定，提請司法院院長任命。

謝靜慧說明，《精神衛生法》專家參審制度備受各界關注。在法庭環境與制度設計上，必須兼顧嚴重病人之特殊身心需求及法律正當程序保障，而採行必要措施（如：在遠距審理醫院端建置適當詢問處所，以符合身心障礙者權利公約近用司法等正當程序要求）；司法院業已擬具「家事事件法修正草案」，將於近日函請立法院審議。

謝靜慧表示，有關新制所涉基礎規劃項目及相關子法研修（訂），司法院刻正研議推動執行計畫，成立工作小組，期能透過跨專業科際的整合與協力，全面建置與推動新制，完善保障嚴重病人的健康及人身自由權益。

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