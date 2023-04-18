大陸去年以檢出禁藥為由暫停台灣石斑魚輸入，行政院以經費補助6億元的方式，透過「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，讓國中小學生在上學期可吃到4次石斑魚，但至今仍有12縣市未吃完4次。漁業署指出，主因在於加工量能及規格魚不足，5月底前可全數吃到。
「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」（班班吃石斑）政策由農委會與教育部共同提出，行政院編列6億經費來執行，然而上學期本應全數吃完4次，針對該政策的跳票，後來又因為欲改為「班班好食材」而招來各界批評。
根據漁業署統計，目前已供應4次縣市有台北市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣，澎湖縣；尚未供應4次縣市有基隆市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、金門縣、連江縣等12縣市。
漁業署坦言，因為石斑魚供應給各縣市學校的過程相當複雜，加上決策官員當時並不了解產地供需，不過未吃滿4次的12縣市均已下訂單，今年5月底前全數吃完。
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