高雄20歲梁姓女大生日前在超商買點數，神似緊張不停講電話，店員見狀報警。警方獲報到場，梁女向警方表示，近期在交友軟體認識自稱從事男模的網友，雙方相約吃飯，當天赴約時接到對方來電「買5萬元遊戲點數」，不配合就揚言「找麻煩」，令梁女相當害怕，求助時語帶哽咽，警方見狀表示此為詐騙手法，並霸氣將對方封鎖，成功保住了梁女好不容易打工賺到的生活費。

據了解，梁女目前就讀大學，下課後有在打工賺生活費，近期因好奇使用交友軟體，認識一名自稱當過男模的男網友，雙方相談甚歡，後來在男網友話術驅使之下，梁女將自己的身分證傳給對方看，不久對方就以吃飯約會為由，約梁女到新興區某間便利商店見面。

15日晚間8時許，梁女如期到超商門口，卻發現對方遲遲未現身，後來接到電話，對方先要求梁女到超商先購買價值5萬元的遊戲點數，等見面時再返還現金，若不配合則揚言「找妳麻煩」，梁女聽聞後嚇壞，趕緊到超商機台操作買點數。

因店員見到梁女神似緊張，不停在講電話，於是起疑報警。新興分局中山路派出所員警到場處理，梁女見到員警時，表示自己因為透漏個資，怕拒絕對方會被找麻煩，愈講還語帶哽咽，「怕波及到家人」險些哭成淚人兒。

員警見狀，馬上跟梁女表示此為詐騙常用手法，霸氣跟梁女表示「對方不會找到妳」，並直接幫她封鎖對方，令梁女相當安心，頻頻跟員警道謝，也成功保住了辛苦打工賺到的生活費。