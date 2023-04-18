近期面板業需求回溫，多間大廠看好春燕將至，持續進行海內外的產品與技術布局。宇瞻憑藉其深厚的光譜儀開發經驗，從切入自動化光學檢測領域以來，即相當著重面板產業，現已能提供全方位的總體解決方案。針對面板顯示產業鏈上下游的各式檢測需求，包含面板玻璃、膜材、背光模組等上游材料元件，到中下游的各式應用面板，宇瞻智慧物聯團隊能協助客戶設計開發專屬的智動化AOI檢測機台，並累積實績案例；本周4月19日至21日，宇瞻將在Touch Taiwan智慧顯示/製造系列展中，展示其雄厚的面板檢測實力。

面板產業鏈上游涵蓋多種光學材料與各式零組件。光學材料包括增亮膜、偏光板、導光板、彩色濾光片、擴散片、量子膜等，每項材料各有不同的檢測項目與標準。宇瞻可客製化規畫，進行不同瑕疵與精度的混合檢測，並透過多重視角、不同光源、多方向性手法量測，精準檢驗出光學材料的各種瑕疵，像是異物、摺痕、壓痕、PVA紋路等，宇瞻助面板業把關源頭品質。

此外，宇瞻亦能透過其專業的檢測技術，為其他材料與零組件開發高精準度的AOI機台，例如像是面板玻璃、背光模組，甚至能檢出鎳板模仁這類金屬治具的微小瑕疵與深度。

隨著面板生產技術推陳出新，從LCD、LED、OLED到Mini LED/Micro LED、Micro OLED等，宇瞻亦不斷提升其檢測能力，透過AOI取代人眼，揪出各種面板種類的瑕疵。而目前廣泛應用在各種生活中的螢幕面板，從路上或商場經常可見的大型廣告螢幕、汽車上的各尺寸車載顯示面板，甚至小至僅1-3吋的穿戴式VR/AR眼鏡面板，皆含括在宇瞻的智動化光學檢測範圍中。