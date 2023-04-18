花蓮縣政府鼓勵民眾疫後走出戶外，到山林裡「森」呼吸，精選20條步道並推出相關活動；圖為精選步道之一的瓦拉米步道。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府鼓勵民眾疫後走出戶外，到山林裡「森」呼吸，精選20條步道並推出相關活動；圖為精選步道之一的錐麓古道。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府自4月1日起推出「花蓮絕美步道」活動，迄今登陸資料已破千筆，縣府為增加活動曝光度，今特別在縣府大禮堂宣傳，同時推廣永續遊花蓮獎勵方案。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府鼓勵民眾疫後走出戶外，到山林裡「森」呼吸，精選20條步道並推出相關活動，縣長徐榛蔚提醒民眾健行時請務必落實「無痕山林」。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府鼓勵民眾疫後走出戶外，到山林裡「森」呼吸，自4月1日起推出「絕美步道」活動，完成縣內7座「小百岳」或到精選20條步道達成指定任務，即能獲得精美禮品，針對旅客更加碼祭出獎勵方案，即日起至11月底赴指定地點住宿旅遊，就有機會把特斯拉開回家。

Yahoo奇摩公布2022年10大絕美步道排行榜，花蓮共3條上榜，其中秀林鄉錐麓古道以峽谷壯碩美景座落冠軍寶座，白楊步道與卓溪鄉瓦拉米步道分別為第7跟第8名；觀光處長張志翔表示，縣長徐榛蔚見到榜單認為應多加宣揚縣內的步道，便精選出20條步道並推出「花蓮絕美步道」活動，鼓勵全國民眾到花蓮爬山健行。

雖然活動開跑迄今登陸資料已破千筆，但縣府為增加活動曝光度，今特別在縣府大禮堂宣傳，同時推廣永續遊花蓮獎勵方案，鼓勵國內外遊客健行步道時順道旅宿，即日起至11月30日止，自由行旅客只要到指定縣內合法旅宿住宿，並在3處指定地點拍照或完成3項活動，上網登錄資料，便有機會將特斯拉開回家；旅行社部分，則是帶團20人以上完成指定任務則能獲得獎勵金。

張志翔說，花蓮縣內有44座百岳、7座小百岳與多條美麗的步道，活動精選的20條步道包括難度較低的合歡東峰、石門山等兩座百岳，及錐麓古道、大同大禮步道、瓦拉米步道、砂卡噹步道、燕子口步道、白楊步道等特色步道，4月1日起至11月30日止，只要與步道字卡跟指定拍照點合照，上傳活動網站，完成5條步道者可獲運動水壺，10條則是Goretex防水帽、全數完成則能得到雙人休閒摺疊椅。

另外一項活動則是與知名戶外品牌合作，即日起至12月31日止，手持「歐都納完登小百岳護照」與7座小百岳包括卡拉寶山、立霧山、初音山、鯉魚山、月眉山、八里灣山及萬人山等指定認證點合照，上傳活動官網，完成4座可獲得1支登山杖，全數完成則能得到2支。

徐榛蔚提醒民眾在健行時請務必落實「無痕山林」，雖然有些步道或山頂都有設置垃圾桶，不過還是建議山友把垃圾帶下山，因為野生動物不時會去翻垃圾桶，恐對生態環境造成影響；另外，她也呼籲民眾登山前必須做好功課並與夥伴同行，減少事故發生的機會。