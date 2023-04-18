斯洛伐克政府今天通過一道禁令，禁止烏克蘭穀物等食品進口；先前波蘭和匈牙利已採取類似舉措。
法新社報導，自從飽受戰爭蹂躪的烏克蘭傳統黑海航線被俄羅斯入侵封鎖以來，烏國的糧食一直透過歐洲聯盟（EU）轉運至其他國家。
但由於物流問題，糧食堆積如山壓低價格，引發其他國家當地農民抗議，他們也提出食品安全問題。
斯洛伐克農業部長弗爾肯（Samuel Vlcan）告訴記者：「今天，政府批准禁止從烏克蘭進口特定農產品和食品的提議。」
他說，這項旨在保護當地農業部門和消費者健康的禁令，將於19日生效。
農業部上週表示，分析烏克蘭穀物樣本，發現「存在未經歐盟授權並對人類健康產生負面影響的殺蟲劑」。
這項禁令適用多種產品，包括穀物、糖、水果和蔬菜、葡萄酒和蜂蜜。
弗爾肯強調，該禁令不適用於經斯洛伐克轉運至第三方市場的烏克蘭產品。
歐盟成員國波蘭和匈牙利15日宣布禁止從烏克蘭進口穀物等食品後，布魯塞爾制定歐盟範圍解決方案的熱度越來越高。
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