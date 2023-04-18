新北市長侯友宜明（19日）將出訪新加坡，被外界視為補足外交方面的能力，替日後參選2024總統大選鋪路；提及總統民調以及未來總統路線，侯友宜強調自己這一生效忠國家、愛護人民，這是一生不變的職志，未來也不會改變。

侯友宜表示，面對外界所有指教，都謝謝大家的關心，唯有大家不分你我、團結在一起，才能渡過國際詭譎的情勢、以及內政嚴峻的時刻；人民活在痛苦當中，唯有大家面對團結、守護台灣這塊土地，才能讓人民安居樂業。

他強調，這一生效忠國家、愛護人民，這是一生不變的職志，未來也不會改變。