民眾黨立委陳琬惠（右）、立院黨團發言人楊寶楨（左）18日舉行「缺藥風波持續，通報平台不治本」記者會。（姚志平攝） (1)

台灣基層藥局目前每天缺2至3種藥品，缺藥的情形確實存在，但衛福部僅建立「藥品供應通報處理中心」，被動接收缺藥通報。民眾黨立委陳琬惠、民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨今日召開記者會，表示缺藥原因歸咎於健保總額制度長期壓低藥價，政府不能成立通報平台後就想敷衍了事，須檢討藥品供需失衡的結構性問題，妥善調整藥價結構，也得加快重大疾病藥品的資訊更新速度，方便醫師及早評估替代藥物。

陳琬惠說，政府對藥價過度控制，從2013年實施藥品費用支出目標制（DET），連年壓低藥品支出，美其名是減少健保支出，但由於缺乏利潤，部分藥廠退出台灣市場，導致缺藥問題陷入惡性循環，如今缺藥已困擾民眾3年，但健保署4月1日卻仍執意維持健保藥價砍81.8億元。

陳琬惠表示，食藥署2月底盤點缺藥原因，並制定短中長期計畫，短期為調度生產線，爭取提前輸入量，妥善分配醫療機構及藥局；中期為建立藥品供應通報處理中心，依不同缺藥原因擬訂解決方案；長期為檢討現行健保藥價政策，對必要性藥品給予適當價格保護機制，但3項計畫「都未奏效」，目前仍有缺藥情況，基層藥師對於通報平台的新制也表示無感。

陳琬惠強調，更為諷刺的是，衛福部在長期計畫要檢討現行健保藥價，越檢討越缺藥。政府把藥廠當盤子，把民眾當傻子，結果民眾、藥廠、政府三輸。

楊寶楨指出，衛福部4月11日成立藥品供應通報處理中心，要強化食藥署、中醫藥司、醫事司、健保署、國健署和疾管署的橫向溝通，但這些單位本就下轄於衛福部，平台像「新瓶裝舊酒」，也代表過往內部結構鬆散、缺乏跨部門溝通。她說，近來基層藥師觀察，每天仍有2至3種藥品短缺，顯見平台沒有太大作用，更有不少藥師直言「就是換了個網站統計，毫無作用」。

楊寶楨表示，台灣民眾每月吃掉2千萬顆「氧化鎂」（軟便劑），但生產藥廠卻從6家變1家，原因是缺乏利潤不願生產，每顆氧化鎂價格約0.1至0.16元，被戲稱為「比糖果還便宜」；而肺癌標靶藥「羅思克」沒有替代藥品，僅能「公開徵求」，但在平台上資訊2周才更新一次，對缺藥病患無疑是一種煎熬。

楊寶楨認為，針對慢性病長期服藥和救命藥，應加快更新速度，讓醫生與病患及早因應，避免延誤選擇其他治療方案的時間。如《藥事法》第27-2條載明，藥商如有無法繼續製造、輸入或不足供應該藥品之虞時，應至少於六個月前通報；若因天災或其他不應歸責於藥商之事由，應於事件發生後三十日內通報。

楊寶楨點出，政府並未對延誤時間長短進行區別裁罰，導致藥商可能存有僥倖心態一拖再拖，政府若事後才回頭審視6個月前的缺藥原因，即使重罰30萬也沒有警示效果。顯示政府單靠被動接收通報，不僅消極，更是不作為，所謂成立平台更是治標不治本，毫無實質助益。

陳琬惠表示，「缺藥」對患者而言，恐怕因無法獲得及時治療而病情加重，甚至發生不可逆的健康損害，呼籲政府應理解民眾真實需求，積極調整藥價結構，而在考量成本時，也要確保藥品維持相對合理的利潤水平，並保障民眾的用藥安全和醫療品質。