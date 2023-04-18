中國大陸常駐聯合國代表團網站美東時間17日消息，大陸常駐聯合國代表張軍在安理會朝核問題公開會發言，指美國在朝鮮半島周邊頻繁軍演，嚴重加劇北韓不安全感。

張軍表示，當前朝鮮半島局勢持續緊張，對抗不斷升級，中方對此深表關切。半島問題作為冷戰殘餘延宕幾十年，本質是安全問題。半島停戰以來，一直未能建立和平機制，北韓面臨巨大安全威脅和生存壓力，其合理關切長期得不到足夠重視和回應。近段時間，美國在半島周邊頻繁軍演，出動核動力航母、B－52轟炸機等戰略武器，嚴重加劇北韓不安全感，這是導致當前半島局勢緊張的主要原因。

張軍稱，面對半島新一輪緊張升級，中方呼籲相關各方都保持冷靜克制，正視問題癥結，堅持政治解決大方向，為實現半島無核化、維護半島和平穩定共同作出努力。

強調三點：

一、要相互展現善意和誠意。半島問題歷史上曾數次處於形勢轉圜的關口。然而，由於美方政策反覆，未按「以行動對行動」原則作出回應，重回制裁施壓老路，導致一再錯失解決半島問題的機遇。朝方對美方更加不信任，對話徹底陷入僵局。

二、要回到重啟對話的正確途徑。各國安全不可分割，世界需要的是共同安全，任何國家都不能以犧牲別國安全為代價追求自身絕對安全，這對半島問題具有重要借鑒意義。中方始終主張堅持「雙軌並進」思路和分階段、同步走原則，強調半島無核化和建立半島和平機制二者缺一不可。

三、把握安理會發揮作用的正確方式。安理會行動的出發點應是緩和半島局勢、推動半島長治久安，不能有失公允，更不能成為純粹制裁施壓、服務其地緣戰略的工具。

張軍強調，美國代表發言提到所謂「聯合國軍」是冷戰時期產物，早已不合時宜，中方從來不予承認。

張軍接著二次發言表示，他要闡明中方對美英澳核潛艇合作問題的立場。三方核潛艇合作嚴重違背《禁止核擴散條約》的目的和宗旨，也暴露了有關國家在核不擴散問題上無視自身義務、無視國際社會關切的真實面目。這樣的行動不能說與朝鮮半島形勢沒有關係，這樣的雙重標準行為將嚴重損害國際社會維護禁止核擴散條約》所作的努力。