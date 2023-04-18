「翎霧」這組學生設計了「森林裡的霧霧」小百科、紙膠帶、色票卡。（陳淑娥攝）

「七降臨」這組把尋找失物相當靈驗的七將軍廟香灰、意象，創新轉譯製作成陶藝品倒流香、香盤。（陳淑娥攝）

「七降臨」這組把七將軍廟意象，創新轉譯製作成香盤，寫有「長記性」、「考高分」兼具平安符功能，令人驚艷。（陳淑娥攝）

弘光科大文化創意產業系今年度畢展18日登場，這次主題為「霧太大」，帶領大家「撥開迷霧」，認識不一樣的霧峰區、太平區、大里區。學生透過創意開發貓頭鷹及黃蝶生態教育繪本、設計鐵雕、DIY項鍊、將七將軍廟香灰、意象，創新轉譯製作成陶藝品倒流香、香盤，寫有「長記性」、「考高分」的香盤兼具平安符功能，令人驚艷。

文化創意產業系系主任黃錦華、畢展指導老師王靜儀、江佳玲表示，這三區有著屬於各自的特殊人文地產，今年的畢展製作選定「霧太大」為主題，學生以地區農特產、生態、歷史故事、傳說為靈感發想，用生態中的色系來搭配作為設計主視覺，來呈現這個充滿生機的區域。三區主軸分別為：文化小城故事多，霧峰物產多樣性；太平工藝皆傳承，在地創新品牌立；大里古杙傳奇中，創意轉譯新意。

「翎霧」這組學生發現桐林社區用巢箱復育貓頭鷹有成，從生態教育出發，結合108課綱，著手設計了「森林裡的霧霧」小百科、紙膠帶、色票卡，色票卡集結了12種台灣貓頭鷹的花紋特色，紙膠帶則製作了霧峰常見的領角鴞、鵂鶹二種花色，小百科後面附有撕貼畫創作紙，讓學童可以利用紙膠帶及著色，創作出獨一無二的貓頭鷹撕貼畫。

組長廖卉萱指出，貓頭鷹是夜行性動物，白天不容易看到，透過觀察桐林社區野生動物關懷據點收容的貓頭鷹，及對貓頭鷹非常有研究的生態老師方唯軒協助，才能夠清楚了解貓頭鷹生態、花色。

「浪蝶游桐」這組以桐林的台灣黃蝶為主題，結合108課綱，針對學齡前兒童、小學四年級學生分別製作了兩種版本繪本「出發！尋找花蜜吧！」、「舞動吧！桐林的黃昏派對」及教具、生態觀察箱。教具利用黃蝶、草地、花朵木片進行組合，學童可以從組合過程「蝶（音同疊）出你的想像」，讓孩童從小建立生態與生物的認識。

「冷作」這組同學編寫「平鐵誌」書籍紀錄太平鐵業的發展歷史，並進行鐵雕創作、開發DIY項鍊等文創品，鐵雕作品參與鐵工藝術節傳承組比賽，其中2件獲得優選好成績。由5位女同學組成的「冷作」選擇鋼硬的鐵雕主題，組長潘珮璇說，「高技術含量鐵雕真的考倒我們！」幸好當地工藝家手把手教學給予技術指導，才能夠完成這次的畢展主題。

大里區舊地名大里杙，「七降臨」這組同學以大里杙老街七將軍廟為主題，組員廖婉淇說，相傳6名士兵為維護地方安寧被殺，義犬奔回求救身亡，一百多年前地方士紳建「忠義祠七將軍廟」祭祀，尋找失物最靈驗。因而，使用廟裡香灰混入釉藥中燒製研發出5款倒流香陶器，香灰呈現特殊閃耀光澤感，並製作結合護身符概念的5種香盤，上頭寫有「長記性」、「考高分」、「有貴人」、等字句，也可以當作掛件使用，希望透過文創產品推廣七將軍廟的信仰文化。

「大里好禮」這組是運用大里倒栽榕、鹹菜巷等傳說，研發可以破除忌諱、帶來好運的好禮。組長陳威翔指出，大里杙有棵「倒栽榕」老樹，據說倒插是為在風水上庇蔭地方，但種樹枝者會遭受絕子絕孫厄運，早年是找「羅漢腳」單身流浪漢來種植，從破除忌諱出發，設計出的好禮便是平安米。

弘光科大文化創意產業系畢展16組作品充滿學生轉譯創新能量，將帶領觀眾更深入了解「霧太大」的生態、文史、產業，畢展分成校內展、校外展，校內展於4月18至20日10：00~17：00，在弘光科大L棟生活應用大樓B2研討室展出；校外展安排在4月28至30日10：00~17：00，於文化部文化資產局雅堂館C棟展覽空間展出，歡迎各界觀展。