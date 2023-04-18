民進黨立委初選17日開始進行電話民調，新北第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）由湧言會的民進黨新北市黨部主委何博文，對上去年底參選議員失利的蘇系淡江大學助理教授彭莉惠，今民調結果出爐，何博文民調36.58％、彭莉惠27.37％，如外界預料，最後由何博文勝出。

原為板橋選區市議員的何博文，2022年3月宣布不拚連任，交棒其子弟兵、現任市議員黃淑君，當時傳出他可能想選板橋立委，後在副總統賴清德介入協調，蘇系前立委呂孫綾後「被退選」，何博文最後返回「政治起點」新北第一選區參加黨內初選。

但同為蘇系的彭莉惠卻在初選登記截止前參選，喊出「支持在地好人才」，她雖勤站街頭打陸戰，仍不敵全國知名度較高、陸空戰皆擅長的何博文。

對於初選過關，何博文表示，民進黨是民主政黨，初選程序是黨內民主程序的一環，感謝黨內同志彭莉惠，透過初選過程共同參與，為深化黨內民主做出貢獻。

何博文說，未來將在賴清德總統參選人「信賴台灣、Team Taiwan」的號召下，持續力拚新北市團結勝選，為民進黨在國會增添一席「即戰力」，持續為人民「拚建設、顧民生、護台灣」。