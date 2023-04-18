岡山位於北高雄S廊帶核心，首件公辦都更案18日正式公告招商徵求實施者，基地位於岡山路與壽天路交會蛋黃地帶，近2000坪，將是岡山大改造的重要指標，可望帶動岡山老街商圈商業活力動能。而基地上原有的岡山區公所、戶地政及警消等單位，將遷至筧橋西側之機15土地，預計興建6層嶄新的合署新行政中心，藉由活化舊址、升級新址打造岡山商業、行政雙核心，估計整體投資規模約達56.7億。

岡山位於北高雄S廊帶核心，首件公辦都更案18日正式公告招商徵求實施者。(高市都發局提供)

高市都發局表示，現有岡山區公所、戶地政及警消等單位基地，經都市計畫變更後，規劃為2000坪商業區土地，並提供2處合計超過900坪廣場，與岡山醫院間亦預計留設寬約3.6米綠帶，加上商業區自身須留設退縮空間，整體開發後，將是一處擁有寬廣人行徒步環繞、舒適綠意的開放空間。

該區段位於岡山路及壽天路三角窗，屬於岡山老街核心範圍，距離預計明年通車RK1捷運站僅600公尺，區位極其優越。

既有行政單位則將搬遷至筧橋西側之機15用地，緊臨前鋒國中及兒童遊樂場用地，區公所等六大單位將合署進駐，規劃地下1樓地上6樓，總樓地版面積達8,500多坪，提供通風、遮陽、採光及具備植栽綠意的舒適環境，各單位彼此獨立但享有相互融合的公共服務空間，將是一棟考量後疫情時代優質洽公與辦公環境的新行政大樓，同時，工務局也將投入工程拓寬筧橋橋面20公尺，有助提升整體交通機能。

整體招商投資規模約達56.7億，其中新行政中心預計約達12.5億。(高市都發局提供)

高市都發局長吳文彥表示，本案2基地併採同一都更事業及權利變換辦理，為確保行政服務不中斷，採先建後拆方式，新行政中心興建完成以及機關搬遷後，行政單位現址再接續新建大樓。

本案將是岡山大改造的重要指標，整體招商投資規模約達56.7億，其中新行政中心預計約達12.5億，吳文彥特別指出，現址地點就位在熱鬧繁華的老街城區，附近銀行、農會、醫院、百貨及市場林立，岡山是北高雄S廊帶高科技匯聚的核心城鎮，未來不管是作為企業插旗據點、總部、百貨商場、住辦或住商之用皆宜，投資未來成長可期，市府亦以分回房地為原則，本次招商不設限現址開發型態，給予最大彈性。

高市都發局強調，「高雄市岡山區岡山段82-2地號等10 筆土地及陽明段409地號等4筆土地都市更新事業公開徵求實施者案」已於4月18日公告，開發成本經過多次府內及促參委員會討論後，市府共負比設定不得超過69.87%，開發成本已合理反應目前營建物料及工資上漲。