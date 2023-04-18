韓國政府表示，去年7到12月期間，當地餐飲業共錄取160萬求職民眾，年增4.3萬。其中，像是酒吧以及咖啡館等非酒精性飲料場所，共雇用47.9萬人，年增7.1萬。在新冠疫情趨緩之下，愈來愈多韓國人重新開始外出用餐或聚會。
權值股大都走低，三星電子跌0.6%，SK海力士跌0.8%，大韓航空也跌1.1%。現代汽車跌1.9%，起亞跌2%，是因為傳出這兩家車商生產的汽車，沒有列入美國電動車補助的新一波名單內。
韓元兌一美元在1,318.2價位左右，韓元貶值7.1元。
在等待聯準會談話之前，韓股也失去明顯方向可循，目前大盤在2,567.34點，下跌8.57點或0.33%。同時，韓元也走貶。
韓國政府表示，去年7到12月期間，當地餐飲業共錄取160萬求職民眾，年增4.3萬。其中，像是酒吧以及咖啡館等非酒精性飲料場所，共雇用47.9萬人，年增7.1萬。在新冠疫情趨緩之下，愈來愈多韓國人重新開始外出用餐或聚會。
權值股大都走低，三星電子跌0.6%，SK海力士跌0.8%，大韓航空也跌1.1%。現代汽車跌1.9%，起亞跌2%，是因為傳出這兩家車商生產的汽車，沒有列入美國電動車補助的新一波名單內。
韓元兌一美元在1,318.2價位左右，韓元貶值7.1元。
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