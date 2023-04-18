韓國政府表示，去年7到12月期間，當地餐飲業共錄取160萬求職民眾，年增4.3萬。其中，像是酒吧以及咖啡館等非酒精性飲料場所，共雇用47.9萬人，年增7.1萬。在新冠疫情趨緩之下，愈來愈多韓國人重新開始外出用餐或聚會。

權值股大都走低，三星電子跌0.6%，SK海力士跌0.8%，大韓航空也跌1.1%。現代汽車跌1.9%，起亞跌2%，是因為傳出這兩家車商生產的汽車，沒有列入美國電動車補助的新一波名單內。

韓元兌一美元在1,318.2價位左右，韓元貶值7.1元。