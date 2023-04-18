新北市長侯友宜（中）18日出席新莊四維公共托育中心啟用開幕儀式，參觀公托相關設施，在幼保老師的陪同下，和小嬰兒互動。（黃世麒攝）

新北市長侯友宜（中後）18日出席新莊四維公共托育中心啟用開幕儀式，和小朋友們一同合影。（黃世麒攝）

新北市於今（18日）在新莊區四維市民活動中心舉行第121家公托開幕儀式，新北市長侯友宜也親臨現場見證，除了感謝承接單位「國際全齡照護暨托育協會」對於公共托育政策的支持，他也表示，期望在多管齊下的努力中，持續培養職場友善育兒文化，讓新北市成為家長樂意生兒育女的城市，這是接下來的任期之內最責無旁貸的任務。

新北市社會局表示，截至本次開幕為止，新北市已達成121處公共托育中心，目前總計為349處托嬰中心，其中公托121處與私托228處，另外居家托育人員登記人數6845人，家外托育率已達42％，遠高於全國平均。

社會局表示，除了透過廣設公共托育中心提高家外托育服務量能以外，新北市也建立兒童托育準公共化暨合作聯盟機制，讓私立托嬰中心搖身一變為準公共托嬰中心，提供家長更多元、近便及合理價格的托育選擇。

侯友宜表示，嬰幼兒照顧不再被單單視為家庭照顧者的責任，在過去幾年裡，新北市透過公共托育、準公共托育服務及提高托育補助額度等方式，盼望讓家長有感減輕嬰幼兒照顧壓力；在托育服務方面，也期望透過認可托育人員專業來擴大新北市就業市場，鼓勵所有具托育服務熱忱與專業的勞動者加入。

社會局長張錦麗表示，本次啟用的新莊四維公共托育中心收托40名0至2歲嬰幼兒，自今（18日）下午2時起開放網路報名，報名期間至5月9日下午5時截止，屆時如登記人數超過各中心收托名額，將於5月12日上午10時辦理抽籤，並於同日下午2時公告。