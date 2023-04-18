另一輛事故車輛停放在外側車道。（警方提供）

國道3號北向198公里彰化路段，昨晚發生2輛自小客車追撞事故，雖未釀人員傷亡，但因事故現場後方未擺設故障警示牌，造成後方車輛險些閃避不及而釀禍，上述行車畫面曝光後，讓人直呼驚險。

警方調查，昨晚約21時20分，2輛豐田轎車在國道3號北向彰化路段發生追撞，經過初步了解為疑似未注意車前狀態，本事故發生後，兩車分別停在內側車道及外側車道，事故並一度影響佔用內側車道。現場除交由警方處理，高公局緩撞車隨後也前往事故現場，在後方警戒疏導車流。

這場事故未造成回堵情形，事故現場於事發後約半小時後排除恢復通車，本事故雖無人受傷，但事發後有車輛行經時，突然看到前方內側車道停放事故車輛，駕駛緊急閃避，幸運避掉追撞，過程驚險，令人捏一把冷汗。

經警方酒測，本事故雙方當事人酒測值均為零，詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。

「安全距離保持好，養足精神上國道！」國道七隊指出，駕車時遵守速限保持安全距離，才能順利煞停，若發生事故車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方1百公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。