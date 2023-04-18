南台灣久旱不雨，眼看今年入春最強一波春雨鋒面逐漸接近，台南市長黃偉哲今天特別率領民政、水利局長前往安平開台天后宮參加祭天祈雨法會，並擔任主祭，期望上天悲憫，天降甘霖解除旱象。

市府民政局、安平區公所共同舉辦的祭天祈雨法會，今天午時11點隆重展開，由安平道壇高功道長王浤儒主法，進行祭天祈雨法事科儀，黃偉哲擔任主祭，安平開台天后宮主委盧友禮、民政局長姜淋煌、水利局韓榮華等機關首長、議員、里長擔任陪祭。

盧友禮表示，市長黃偉哲憂心旱象持續，影響民生，因此由市府民政局規畫祭天祈雨大典，以虔誠之心聯名上疏：「民生萬物以水為續命之本，無水則無以維生，攸關地方之重」，並由安平開台天后宮協助安排隆重的祈雨相關儀式。

台南市長黃偉哲率領民政、水利局長前往安平開台天后宮參加祭天祈雨法會，期望上天悲憫，天降甘霖解除旱象。（洪榮志攝）

安平開台天后宮總幹事林國明也說，今天的祭天祈雨法會，先進行三獻之禮、稟告上蒼恭讀祈雨疏文後，再由道長王浤儒主法進行第二階段祈雨科儀演法，吸引不少信徒隨團參拜敬祈天降甘霖。

據了解，台南3大水庫蓄水持續下滑，期盼此波春雨緩解。截至4月18日曾文水庫有效蓄水率僅10.76％，蓄水量5455萬立方公尺；烏山頭水庫蓄水率46.78％，蓄水量3705萬立方公尺；南化水庫有效蓄水率27.49％，蓄水量2460萬立方公尺。

中央氣象局指出，明天（19日）北部海面有鋒面接近，水氣增加、天氣轉為不穩定，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，山區有局部較大雨勢，其他地區多雲，午後東半部山區亦有局部短暫雷陣雨，台東局部地區有焚風發生機率；周四、周五（20日、21日）鋒面逐漸通過，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其中周四有局部較大雨勢發生機率，周五水氣逐漸趨緩，花東地區有局部短暫陣雨或雷雨。

至於周六（22日）環境場為微弱東北風，水氣仍多，迎風面的北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲；下周日（23日）各地為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨；下周一（24日）有另一鋒面接近，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。