大陸財政部今天召開2023年第一季財政收支情況新聞發布會。數據顯示，首季大陸全國一般公共預算收入6兆2341億元（人民幣，下同），年增0.5％；各地發行新增專項債券1兆3228億元。

綜合陸媒報導，首季大陸全國一般公共預算收入6兆2341億元，年增0.5％；其中，中央一般公共預算收入2兆7603億元，年減4.7％；地方一般公共預算本級收入3兆4738億元，年增5％。

大陸全國稅收收入5兆1707億元，年減1.4％；非稅收入1兆0634億元，年增10.9％。

支出方面，首季大陸全國一般公共預算支出6兆7915億元，年增6.8％。其中，中央一般公共預算本級支出7240億元，年增6.4％；地方一般公共預算支出6兆0675億元，年增6.9％。

另方面，首季各地發行新增專項債券1兆3228億元，主要支持市政和產業園區、基礎設施、交通基礎設施、社會事業以及保障性住房等領域。

大陸財政部表示，正在持續強化專項債券管理，指導地方用好地方政府債券資金，發揮專項債券穩定經濟大盤的積極作用。一是將債務限額及時下達各地，持續推進重點項目建設，推動盡快形成實物工作量；二是指導地方按照資金跟著項目走原則，加強專項債券投向領域負面清單管理；三是將專項建設收支全面納入預算管理一體化戰略。