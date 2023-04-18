農委會轄下的農田水利署有不少基層人員薪資不到３萬，時力立院黨團今偕同行政院農委會農田水利署企業工會召開記者會，表示向有望成為首位農業部長的農委會主委陳吉仲喊話，要求督促農水署落實立法院決議，正視農水署勞工低薪問題，積極與工會共同協商調薪方案。

立委邱顯智說，水利會已於2020年正式改制為公務機關農水署，但轄下仍有許多約聘和臨時人員的薪資待遇，始終貼合著基本工資，其中不乏已經工作超過10年以上的勞工，薪資除了不到3萬元，還長期處在定期契約、一年一聘，相當不穩定的工作狀態。

邱顯智表示，過去時力黨團曾提案要求農水署調查、研議改善相關人員的勞動條件，但農水署竟然無視立法院決議，僅以「公務機關調薪須配合政府政策」為由，迴避農水署勞工低薪問題，甚至拒絕和基層勞工對話協商。

農水署工會理事郭又綺表示，4年前行政院就曾提出公部門帶頭調薪方案，讓政府機關、公務機關內臨時、派遣、約僱人員加薪至3萬，結果水利會改制為公務機關後，卻發現現在還有非常多基層人員薪資不到3萬，違背中央規定，農水署難道是在打臉行政院嗎？她強調，今年3月工會曾發文要求協商，但農水署卻拒絕和工會召開正式的協商會議，甚至拒絕提供協商資料。呼籲農水署別成為公部門最糟糕示範，要求農水署儘速和工會協商調薪方案，幫未滿3萬的人員調薪。

陳椒華指出，執政黨大力推動組改，農委會又即將升格為農業部，陳吉仲準備升官當部長，但上位者位子升格了，基層勞工的待遇也能跟著改善嗎？她呼籲，農委會應上緊發條，督促農水署主動擔起改善低薪的職責，絕不可消極以對，讓農水署勞工的薪資只能隨著基本工資調整。若農水署拒絕與基層溝通討論，不願共同研擬未來調薪措施，將令盡心盡力的員工寒心。

農水署工會秘書吳嘉浤補充，距離立法院決議要求農水署提交報告的時間只剩1個月，但到現在工會都還沒有收到農水署的開會通知，完全拒絕與工會協商，態度相當傲慢。農水署是農委會的直屬機關，請陳吉仲證明自己具有成為部長的能力，認真解決農水署的低薪問題。