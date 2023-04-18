Shohei Ohtani's Ridiculous Sweepers (up to 20" of horizontal break) 😲 pic.twitter.com/BndlZU27gs — Rob Friedman (@PitchingNinja) April 17, 2023

天使投手大谷翔平18日在大雨之後登板，拿出他的滑切球（sweeper）迷惑紅襪打者，大聯盟官網已經專文介紹過他這個球種，專門研究投球的推特@PitchingNinja指出，大谷此戰的滑切球水平移動達到20吋之譜（50.8公分），簡直像在丟飛盤了。

滑切球是大谷自豪的重要武器，雖然先發短短2局（因為下雨提前退場），他31球之中有18球是滑切球，至少9球的橫移達到16吋以上，本壘板只有17吋寬，根本是在欺負右打者。

這種球是否該叫做滑切球仍有爭議，有人認為這是滑曲球（slurve），也有人說只是特別凶狠的滑球。傳統派的球迷不愛這些噱頭，像是大都會千賀滉大的「幽靈指叉球」（ghost forkball）有很多人不以為然，說那就是一般指叉球而已。美式棒球一般以握法來區分球種，還是得看大谷怎麼握球才知道。

大谷難改首局慢熱的毛病，此戰他再度保送首位打者，結果又有兩次暴投被跑到三壘，紅襪僅以1次四壞保送、1支內滾出局就拿下1分。第2局大谷狀況回穩，對付右打者赫南德茲（Enrique Hernandez），連發3顆滑切球將他三振，這3球都是在進壘前精準地滑進好球帶外側，赫南德茲出棒也打不著，沒出棒仍被主審判好球。天使最後5比4獲勝。