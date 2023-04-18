林右昌今由黃明昭、李西河、廖訓誠陪同，至新北市刑大表揚有功員警。（王揚傑攝）

林右昌今至新北市刑大表揚破案有功人員。（王揚傑攝）

林右昌今至新北市刑大表揚破案有功人員。（王揚傑攝）

去年國內發生詐騙集團拘禁凌虐「豬仔」造成3人死亡，案件震驚全國，新北市警方鍥而不捨偵辦，本月11日逮捕集團首腦「藍道」杜承哲，全面瓦解該犯罪集團。內政部長林右昌今（18）日上午親赴新北市刑警大隊，表揚破案有功人員，讚許警方作為讓全民大快人心，他也強調，行政院已完成修法，網路廣告需要實名制，從源頭進行管理，另也修法提高刑度，在後段進行懲詐，遏止犯罪集團。

林右昌今天上午由警政署長黃明昭、刑事局長李西河、新北市警察局長廖訓誠陪同，至新北市刑大，表揚偵破「藍道」詐騙集團、掃蕩黑幫「明仁會」及查獲槍枝有功人員，林右昌表示，新北市警察同仁細心向上溯源，在努力追查之下，4月11日終於逮捕幕後主使者「藍道」，正式瓦解北台灣最大的拘禁人頭帳戶詐騙犯罪集團，這是一個非常重大的成果，也是在打擊詐欺及暴力犯罪很重要的成績。

林右昌強調，近期政府將推動打詐綱領1.5，跨部會來推動打詐工作，包括NCC、金管會、數位部、法務部及高檢署等，全面出擊掃黑打詐，徹底阻絕犯罪。此外，行政院已完成修法，網路的廣告必須實名制，從源頭進行管理，另也修法提高刑度、在後端來懲詐，同時加大查緝力度、廣度及深度，遏止相關的犯罪集團，

黃明昭表示，在掃蕩黑道幫派分子部分，警政署去年底鑑於黑道幫派的危害，已要求各縣市警察局成立掃黑專責隊的平台，負責統籌規畫各分局來蒐集黑道幫派的不法事證，今年警政署執行兩波掃黑專案行動，共已查獲184個黑幫團體、385名幫派分子。