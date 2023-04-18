高雄兒少安置機構「慈暉關懷學園」遭踢爆違反人權，今（18）日前院生及離職員工在高市議員林智鴻陪同下舉行記者會。（柯宗緯攝）

高雄安置機構不當關禁閉，前員工再爆「騙愛心」賣過期糕餅。

高雄兒少安置機構「慈暉關懷學園」遭踢爆違反人權，今（18）日前院生及離職員工在高市議員林智鴻陪同下舉行記者會。前院生加碼爆料，機構所屬烘焙坊竟賣黑心糕點，原物料過期、改標，甚至壓榨員工，有人日夜製作下恍神，手指還慘遭機械切斷。

高雄兒少安置機構「慈暉關懷學園」遭踢爆違反人權，今（18）日前院生及離職員工在高市議員林智鴻陪同下舉行記者會。（柯宗緯攝）

位於高雄鳳山的慈暉園遭踢爆違反人權，多名院生及離職員工投訴機構設立恐怖「VIP」禁閉室，不聽話就要被關，還隨時透過監視器監控動態，睡覺、脫衣全都錄，甚至壓榨院生製作、販售黑心糕點。

院生A曾在慈暉關懷學園待了4年多，受聘擔任蘋果綠烘焙坊的烘焙師傅，但時常加班到半夜，曾經連續做40個小時，沒有加班費，「主任說做完才能休息」，他去年11月確診還被要求繼續做愛心糕點，而做不好的糕點還被迫買下，曾花2000元含淚買下100顆NG鳳梨酥。

前院生A更爆料，有同儕加班到半夜，隔天又早起，後來精神不濟，恍神被餅乾切片機切斷手指。他不禁想問，慈暉園不是應該教導孩子正確法律觀念嗎？怎麼反而教人犯罪。

前院生Y也指控，該烘焙坊環境衛生堪憂，使用過期食材，而食材掉到地上還撿起來烤，園方竟辯稱「高溫可殺菌」，甚至有主管直接把狗帶進去廚房，而餅乾沒賣出去，還重換標籤再出售，騙取民眾愛心購買。

針對園方設置「VIP」禁閉房，離職員工S則是說，園方改建廁所為禁閉室，通風不良、環境惡劣，現在還有名智能障礙的院生被拘禁，園方認為該生與其他院生有衝突，但管教不了，乾脆就關進去禁閉室，「他進進出出的，何時出來看主管心情，有時關1個禮拜，有時關1個月」。

林智鴻表示，鳳山慈暉關懷學園是高雄地區唯一受到法院委託安置輔導少年的安置機構，不料卻爆發不當管教、食安問題，已違反妨害自由罪、食安法等法律問題，疾呼高市府及檢警主動介入調查。