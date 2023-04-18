顯示器產業經過一年半的庫存水位調整，供需已漸趨平穩健康，雖要回到過去遍地開花的大舉擴廠榮景尚需時間，但整體大環境漸趨轉好，接續仍然有新廠擴建，為設備廠營運添動能。
由田近期陸續接到大陸面板大廠8.6代線新廠In Line AOI、Mura檢測大單，由於高世代線LCD檢測設備機構難度高且精度規格嚴謹，單台設備金額可達新台幣數千萬元，且下半年持續有新世代LCD 新廠擴廠設備商機洽談中，由田累計接單金額可觀，可望挹注公司營收。
除少數面板大廠持續有擴產需求外，大部分面板廠進行產品結構調整，轉向IT、車載等成長型市場，由田針對後段面板模組檢測耕耘已久，點燈設備成功打入高階車載面板檢測，並可搭配Demura等功能，大幅提升產品良率。
在產品組合優化調整下，由田近年在高階載板、PCB、半導體、顯示器各領域設備營收占比持續動態調整，2022年每股盈餘達12.55元，創下歷年新高，今年公司持續觀望面板產業景氣，隨時進行調整布局，目標以高利基設備避免過往削價競爭，進而提升公司毛利率。
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