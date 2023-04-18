新北市新莊區塭仔圳市地重劃開發案陸續進行中，新北市長侯友宜今視察重劃區第二區的「廣停三」用地，該處將成為該區首座完工的滯洪池，目前施工進度也已領先，達到40％。侯友宜視察途中，在地里長也紛紛拱他選總統，並高喊「全力支持市長選總統，好不好」，在場一片齊聲喊「好」，侯則拍拍里長肩膀，上車繼續趕行程。

侯友宜表示，目前滯洪池工程都是超前狀況，在缺工缺料的環境下實屬不易，塭仔圳的開發涉及大台北中心點發展，若能解決長年積淹水問題，設置好停車場，將有助於地方發展，他也建議，周邊30米道路可以優先施作，解決緊急救護需求。

新北市長侯友宜今視察塭仔圳市地重劃區第二區的「廣停三」用地，該處將成為該區首座完工的滯洪池。（蔡雯如攝）

侯友宜沿路視察時，也與不少里長握手聊天，不少里長趁機表態，新莊國泰里長陳金乾說，「市長如果你去樓上，我們就比較輕鬆」，並高喊「讓市長去樓上，好不好」，建安里長王永華也說「在市長領導下，全力支持他選總統，好不好」，兩人喊聲都獲得在場一片叫好，新莊區里長聯誼會主席林阿元更直稱侯為總統。

新北市長侯友宜視察途中，在地里長紛紛拱他選總統，並高喊「全力支持市長選總統，好不好」，在場一片齊聲喊「好」。（蔡雯如攝）

地政局表示，廣停三用地位在新樹路67巷旁，為了因應極端降雨，重劃區工程依照區域地勢高低特性，設計「出流管制計畫」，其中第二區規畫設置4處滯洪池，廣停三地下滯洪池有超過2座奧運標準泳池的滯洪量，採用離槽式地下室滯洪池設計。

地政局表示，當降雨量超出雨水下水道的出流管制量時，雨水將溢流至廣停三滯洪池，待雨勢過後才會開啟出水口閘門，將水排入進到原有下水道系統至各出口抽水站，清空滯洪池備用，透過暫時滯洪的方式，降低防洪設施的負擔，避免造成開發區外積淹水。

廣停三滯洪池工程預計今年底前完工，未來平面將施作停車場，提供64個汽車停車位、70個機車停車位。（蔡雯如攝）

地政局長汪禮國補充，廣停三滯洪池工程預計今年底前完工，考量用地緊鄰既有工業區和未來的產專區，因此驗收後會將土地交給交通局，施作平面停車場，提供64個汽車停車位、70個機車停車位，預計明年第一季開放使用，盼為地方帶來友善、便民的重大改善。