伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊（5274）董事長林鴻明18日出席研討會，他表示，今年市況沒有想像中樂觀，由於供應鏈受高庫存影響，客戶砍單情況比預期嚴重，上半年比較辛苦，不過也觀察到下游客戶營收逐步回升，預期下半年業績有機會回溫。

林鴻明今出席國際超大型積體電路技術研討會（VLSI TSA），領取潘文淵文教基金會頒發的ERSO Award，被問到得獎的感想，林鴻明表示，信驊走的是比較創新的路，能夠獲得肯定確實是不容易。

針對今年市況和變化，林鴻明說，去年因為客戶害怕拿不到貨，很多重複下單（overbooking），供應鏈下游客戶要先消化庫存，上游廠商業績才可望翻轉，上半年是比較辛苦的時候，下半年將有機會能夠反轉。

林鴻明也說，觀察很多下游客戶營收逐步回升，預期零組件供應商下半年業績有機會回升。他也說，今年市況沒有想像中樂觀，因市場不確定性，客戶砍單情況比想像嚴重，不過信驊穩扎穩打、著重長期發展，可以忍受短期波動。

針對ChatGPT熱潮，林鴻明表示，過去雲端中的人工智慧（AI）比重不高，由於AI機器伺服器用到的BMC數量是好幾顆，比一般伺服器多，隨著AI伺服器比重提高，將有助營收更多元化，也​​看好聊天機器人對信驊營運的正面效益。

林鴻明也說，比起其他IC設計公司，信驊走比較不一樣的路，追求創新，領先市場產品企畫與執行，結果獲得資本市場認同，盼信驊能做為示範影響其他科技公司，勇敢走出不一樣的路，創造更高的毛利和價值。