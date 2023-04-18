涉襲擊日本首相岸田文雄的24歲犯嫌木村隆二，2022年曾因年齡等理由參選受阻，向神戶地方法院提出請求國家損害賠償訴訟後遭駁回，正上訴高院中，研判可能對選制抱持強烈不滿。

岸田4月15日到和歌山市雜賀崎漁港輔選，準備進行演說前遭人丟擲爆裂物，隨後在維安人員保護下撤離，平安無事。警方除扣押疑為爆裂物的兩件圓筒狀物體，也當場逮捕24歲犯嫌木村隆二。

木村至今面對警詢僅說「等律師來再說」，未對襲擊事件做出具體供述，警方正分析木村行動電話中的資訊及聽取相關人士說明等，持續釐清做案動機及事發經過。

日本朝日新聞報導，和歌山縣警方已掌握木村提出的國賠訴訟案件，正調查與襲擊岸田動機間的關聯。

讀賣新聞報導，根據訴訟紀錄，木村是在2022年6月向地院提出訴訟。木村當時想參選同年7月10日舉行的參議員選舉，但依日本公職選舉法規定須年滿30歲才具有被選舉權，加上木村也拿不出法律規定的300萬日圓（約新台幣68萬7000元）保證金，因此主張相關規定違反憲法保障的法律之下平等等原則。

木村認為自己在精神上遭受痛苦，向國家提出10萬日圓損害賠償訴訟，且未透過律師而是以自訴方式進行。

神戶地院2022年11月做出一審判決，認為公職選舉法規定的年齡要件與保證金制度具有合理性，駁回木村提訴。木村不服判決已上訴大阪高等法院，預定今年5月將做出二審判決。