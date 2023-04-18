針對台中市某國小學童家長指控師對生霸凌案，台中市長盧秀燕今天在議會定期會上回應。（張亦惠攝）

台中市一名小六女童小安（化名）的爸媽出面控訴，表示小安遭同學霸凌，梁姓女導師不但不處理，還在家長群組內孤立他們，事後檢舉梁師為不適任教師卻遭校方駁回，梁師甚至唆使其他學生做偽證，將小安提報性平會調查。台中市議員劉士州、林祈烽今天在議會定期會上詢問市長盧秀燕，盧秀燕強調，市府一定秉公處理，讓事情早日水落石出，也讓受到委屈的人可伸張正義。

盧秀燕表示，針對這件事最重要的是「態度」，市府一定秉公處理，沒有必要袒護任何人；其次，教育是有教無類、春風化雨的事情，「很難也很辛苦」，但既然選擇擔任父母、教育人員或老師，一定要有耐心、愛心，有智慧處理孩子的紛爭，父母及老師都是孩子一生中最重要的人，期盼大家一定要辦好教育。

盧秀燕也拜託外界尊重學校的調查，她說，全國每個學校都有相關專家組成的調查委員會，在這個事情上她會督促教育局，讓教育局督促學校進行調查，儘快公平處理，讓事情早日水落石出，也讓受到委屈的人可伸張正義。

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