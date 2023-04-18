美國國防部表示，美軍今天在敘利亞北部的直升機空襲行動中擊斃極端組織伊斯蘭國（IS）高階領袖阿里（Abd-al Hadi Mahmud al-Haji Ali），他涉嫌對歐洲和中東策劃攻擊。
綜合法新社和路透社報導，美軍中央司令部（Centcom）在聲明中表示：「美軍中央司令部部隊於4月17日凌晨擊斃伊斯蘭國在敘利亞的高階領袖阿里。」
聲明提到，阿里是策劃中東和歐洲恐怖攻擊的行動負責人。
根據聲明，這次行動是在「情報顯示伊斯蘭國計劃在海外綁架官員當作籌碼」之後發起。
美軍中央司令部稍早在另一份聲明中表示，這次在敘利亞北部的空襲「可能造成目標人物死亡」，但未提到姓名；此外，沒有平民或美軍在行動中受傷。
兩份聲明都說，另有兩名伊斯蘭國成員被擊斃，但未說明身分。
敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，這次空襲目標是在敘利亞北方與土耳其邊界的賈拉布洛斯鎮（Jarabulus）以西25公里的蘇偉達村（Al-Suwaydah）一棟建物。
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