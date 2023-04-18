民眾黨立委陳琬惠今召開記者會點出3大尚未釐清的核心爭議，要NCC出來說清楚講明白，別想護航偷渡鏡電視。「違法濫權一籮筐，NCC何時要面對？」記者會。（姚志平攝）

通傳會（NCC）主委陳耀祥日前被吹哨者爆料，將強行闖關鏡電視董監變更與上架有線電視，民眾黨立委陳琬惠今召開記者會點出3大尚未釐清的核心爭議，要NCC出來說清楚講明白，別想護航偷渡鏡電視。

陳琬惠指出，政治黑手干預鏡電視申設案粗暴無比，2021年7月到12月，鏡電視前董事長裴偉除以Line告知股東會找府院向NCC施壓，更跟股東說前行政院長蘇貞昌已找NCC主委陳耀祥施壓，甚至明目張膽地告訴股東，已向蔡英文總統告狀，府方以洪耀福做代表，這個是總統的旨意。而更荒唐的是，洪耀福還自承是府院有共識後，找他這個沒有任何官職的「民間人士」去幫忙跟NCC「溝通」，可見政府肆無忌憚地將黑手伸入獨立機關，卻還能如此理直氣壯，真的是令人開了眼界。

陳琬惠表示，從鏡電視股東疑似為張高祥及林家宏代持股份欺騙NCC，到「三董一監」給NCC的回覆白紙黑字承認鏡電視與鏡週刊尚未切割，而後在「三董一監」神奇地突然辭職後，陳致遠、陳泰銘、葉國一更被爆出私下賣股，其中陳泰銘跟立委坦承賣股，也有媒體報導鏡電視員工人數剩下300多人。種種情事顯見鏡電視已明顯違反NCC行政處分附款，但NCC卻裝睡到底不肯處理。

陳琬惠說，鏡電視申設以來，NCC內部就不斷洩密，根本毫無公正性，除了洩漏申設外部諮詢會議內容給裴偉，還有洩漏檢舉函與檢舉人個資給鏡電視副總陳素秋，更離譜的是NCC審查會議仍在進行中，就有NCC委員向裴偉通風報信，裴偉還曾傳訊給大股東，承認NCC內部人士洩密約談內容。

陳琬惠批，政治黑手介入鏡電視申設案，如此踐踏民主的行為，難道真如蘇貞昌所言「不必去查」？「鏡電視違反NCC行政處分附款」事證明確，到底辦到哪裡？「NCC內部不斷洩密」護航毫不遮掩，究竟查完了沒？NCC完全沒有說明，就想矇混硬闖會不會太扯？她呼籲，在相關案情釐清以前，NCC不應該排審鏡電視一案，陳耀祥也明顯不適任，應自行請辭。