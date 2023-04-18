新北22歲莊姓男子昨(17日)深夜騎機車經過淡水田心子附近時，疑似車速過快，結果不慎跌入深達2公尺的便橋底下，造成背部變形、肢體撕裂傷，緊急送往淡水馬偕醫院急救，詳細肇事原因有待釐清。

據了解，莊男疑似道路不熟，當天深夜11時18分許騎車經過該處時，不慎摔進道路旁的深溝無法爬出，警消獲報趕抵現場，消防人員趕緊用消防車將莊男釣起送醫，他背部疑似變形、四肢有擦挫、撕裂傷，救出後緊急送醫急救。