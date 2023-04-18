元智大學愛家服務隊志工們幫忙粉刷牆面。（元智大學提供／蔡明亘桃園傳真）

元智大學愛家服務隊志工們幫忙整理衣物。（元智大學提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市元智大學學務處課外活動組自去年11月起與嘉宜社會福利基金會合作，帶領元智「Youth青年志工大聯盟」成立的愛家服務隊，前往獨居長輩住家，以油漆粉刷、簡易修繕、清潔及收納整理等服務，讓年邁獨居長輩有更明亮與舒適的居住空間，避免長者在昏暗與擁擠的居家環境中跌倒，造成後續生活與照顧困難，同時也進一步提升生活品質。

元智大學表示，位於平鎮老舊眷村的汪奶奶家，因屋況年久失修，再加上汪奶奶年紀漸長，老伴往生後自己行動不便，即便房子漏水、壁癌致牆壁油漆剝落潮濕，房間雜物堆積如山，因無力整理，所以室內空間破損且擁擠不堪，讓前往關懷的社工十分擔憂。為幫老奶奶改善居住空間，嘉宜基金會與元智課外組合作，招募有愛心且服務熱忱的同學，透過專業培訓，協助汪奶奶改造居家環境。

電機系謝姓同學分享，參與這次服務讓他感受獨居老人需要更多關懷與照顧，能親自協助改善奶奶家的環境，讓對方能有更安全、方便與明亮的生活空間，即使犧牲假期，身上衣物也充滿髒汙，但看到年邁的奶奶不斷對夥伴們說謝謝並露出滿意笑容，感到相當感動且值得，透過這次服務，回家後也會主動整理清潔自己房間，不會因忙著讀書，就將清潔打掃的責任讓媽媽負擔。

機械系李姓同學也說，他這次主要負責刷油漆，雖沒能直接在奶奶身旁聊天或幫忙篩選整理衣物，仍能感受到奶奶的熱情。而汪奶奶也相當熱情招呼同學，甚至將僅有的餅乾分享給他們並頻頻向同學們致謝。

嘉宜社會福利基金會陳姓社工提到，特別肯定並讚許元智愛家服務隊同學們的服務熱忱，志工極具耐心與同理心，懂得站在長輩需求角度，分門別類放置衣物、食物，更細心整理電線線材和廚具等，而幫奶奶油漆牆面前，還會細心先清潔一遍，讓上漆品質更佳，更期待下次與元智同學們的合作。

元智大學學務長劉俞志表示，台灣社會高齡化已是很難改變的趨勢，為關懷長輩，尤其是獨居長者，校方鼓勵社團同學投入更多資源，為獨居長者打造有愛無礙的安居環境，這也是元智落實大學社會責任的具體行動。元智大學不僅以「桃好家園」為主題，申請教育部USR Hub高教深耕計畫，同時也申請全家便利商店的捐贈成立「愛家服務隊」。

劉俞志說，同學出隊服務前，事先提供專業培訓，包括居家清潔、簡易修繕、油漆美化及收納整理等課程，讓有興趣的同學加入服務獨居長輩行列，面對全台大缺工時代，學會油漆與簡易修繕技能，也能用在自己家裡，節省修繕費用。