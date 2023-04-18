黎巴嫩一名珠寶批發商近期控訴，馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）夫人羅斯瑪（Rosmah Mansor）涉及違反5年前、共計43件珠寶的合約。

馬來西亞《星報》（The Star）報導，黎巴嫩珠寶商世皇貿易公司（Global Royalty Trading SAL）上個月29日通過馬國律師事務所入禀馬國高等法庭，控訴羅斯瑪並要求索賠。

該公司聲稱，羅斯瑪在宣誓書和辯詞中說，公司在2018年2月寄給她的44件珠寶都被馬國當局扣押。不過，他們事後發現，馬國當局只查扣了一件鑽石翡翠手鐲，其餘珠寶並沒有被查扣。因此，該公司認為羅斯瑪沒有履行與公司簽訂的合約責任，確保珠寶保管妥當。

據報，珠寶公司將要求馬國法庭發出強制令，要求羅斯瑪在裁決後的14天內歸還珠寶，否則就必須賠償公司將近1500萬美元（約4.57億元新臺幣）。