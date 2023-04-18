國民黨今召開「那些年他們都在搓湯圓？三問民進黨與賴清德是否認同神邏輯」記者會，文傳會副主委林家興表示，民進黨新北市黨部主委何博文為了自己的「選舉秀」，竟隨網路不實謠言，控告新北市長侯友宜涉嫌搓圓仔湯，根本就是選舉鬧劇，民進黨如果還要維持民主進步的黨名，就應該約束自己的黨員，而且喬選舉比治國還要強，就是民進黨的強項。
針對民進黨前議員何博文告發侯友宜涉嫌「搓湯圓」違反公職人員選舉罷免法的不實指控，甚至還加碼提告發言人蕭敬嚴，林家興表示，喬選舉不正是民進黨的專長？此等不實指控來自於多次被喬、被搓的何博文口中，更是令人感到有趣、諷刺與不捨。
新北市議員江怡臻表示，2019年何博文哽咽退選板橋立委，媒體報導為府院黨三方強力施壓喬下何博文，而何博文子弟兵議員黃淑君被檢舉涉免費宴請家長會長，板橋3位地方人士因此遭違反選罷法起訴。依照民進黨指控侯友宜的邏輯，何博文身為民進黨新北市黨部主委，動見觀瞻，搓與被搓圓仔湯都嚴重破壞民主制度，綠營歷屆搓湯圓，連賴清德都認證，請民進黨好好說清楚到底怎麼回事。
江怡臻強調，民進黨不僅搓湯圓，更是把選舉和職位當作政治籌碼交換，並沒有把人民的利益放在心上。舉例來說，林佳龍2022年說了20多次只選台北，最後完全放棄對台北市民的承諾以及自己的理想，林佳龍光明正大的被民進黨高層搓掉，整個黨卻還沾沾自喜，這樣的行為是不是才是大家口中的搓湯圓？
林家興也說，原本「一人卡五洞」的何博文在賴清德「出手」後轉戰淡水，依照何博文的邏輯，這不也是「搓湯圓」？不是嚴重破壞民主制度的行為？
發言人蕭敬嚴表示，何博文為搶媒體版面去提告侯市長，但當時侯市長並未操盤選舉事宜，所以何博文為選舉進行政治操作，就是民進黨一貫的手法，何博文指控別人，但沒有發現自己就是最大、最圓的湯圓，並反問何放棄競選、辜負板橋選民對你的期待轉戰淡水，這是不是破壞民主制度的行為？被黨內高層搓湯圓，如此密室交易行為，叫你的選民情何以堪？
蕭敬嚴質疑，何博文說他是「透過黨內機制出線」，請問何博文，民進黨內的初選民調不是今天才在進行嗎？你怎麼就說你已經出線？在登記參與初選前的「協調」，就是民進黨的「黨內機制」嗎？難道何博文言下之意，民進黨初選民調只是演戲、過場嗎？難道不是在自爆違反選罷法嗎？
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。