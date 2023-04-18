國民黨18日由發言人蕭敬嚴（左起）、文傳會副主委林家興、新北市議員江怡臻舉行「那些年他們搓的湯圓？三問民進黨是否認同何博文」記者會 ，質疑民進黨主席賴清德認同該黨擬參選人何博文毫無根據就抹黑提告新北市長侯友宜，而自己就已被「喬」很多次，是否就是搓湯圓，應該要向社會大眾說明清楚。（趙雙傑攝）

國民黨今召開「那些年他們都在搓湯圓？三問民進黨與賴清德是否認同神邏輯」記者會，文傳會副主委林家興表示，民進黨新北市黨部主委何博文為了自己的「選舉秀」，竟隨網路不實謠言，控告新北市長侯友宜涉嫌搓圓仔湯，根本就是選舉鬧劇，民進黨如果還要維持民主進步的黨名，就應該約束自己的黨員，而且喬選舉比治國還要強，就是民進黨的強項。

針對民進黨前議員何博文告發侯友宜涉嫌「搓湯圓」違反公職人員選舉罷免法的不實指控，甚至還加碼提告發言人蕭敬嚴，林家興表示，喬選舉不正是民進黨的專長？此等不實指控來自於多次被喬、被搓的何博文口中，更是令人感到有趣、諷刺與不捨。

新北市議員江怡臻表示，2019年何博文哽咽退選板橋立委，媒體報導為府院黨三方強力施壓喬下何博文，而何博文子弟兵議員黃淑君被檢舉涉免費宴請家長會長，板橋3位地方人士因此遭違反選罷法起訴。依照民進黨指控侯友宜的邏輯，何博文身為民進黨新北市黨部主委，動見觀瞻，搓與被搓圓仔湯都嚴重破壞民主制度，綠營歷屆搓湯圓，連賴清德都認證，請民進黨好好說清楚到底怎麼回事。

江怡臻強調，民進黨不僅搓湯圓，更是把選舉和職位當作政治籌碼交換，並沒有把人民的利益放在心上。舉例來說，林佳龍2022年說了20多次只選台北，最後完全放棄對台北市民的承諾以及自己的理想，林佳龍光明正大的被民進黨高層搓掉，整個黨卻還沾沾自喜，這樣的行為是不是才是大家口中的搓湯圓？

林家興也說，原本「一人卡五洞」的何博文在賴清德「出手」後轉戰淡水，依照何博文的邏輯，這不也是「搓湯圓」？不是嚴重破壞民主制度的行為？

發言人蕭敬嚴表示，何博文為搶媒體版面去提告侯市長，但當時侯市長並未操盤選舉事宜，所以何博文為選舉進行政治操作，就是民進黨一貫的手法，何博文指控別人，但沒有發現自己就是最大、最圓的湯圓，並反問何放棄競選、辜負板橋選民對你的期待轉戰淡水，這是不是破壞民主制度的行為？被黨內高層搓湯圓，如此密室交易行為，叫你的選民情何以堪？

蕭敬嚴質疑，何博文說他是「透過黨內機制出線」，請問何博文，民進黨內的初選民調不是今天才在進行嗎？你怎麼就說你已經出線？在登記參與初選前的「協調」，就是民進黨的「黨內機制」嗎？難道何博文言下之意，民進黨初選民調只是演戲、過場嗎？難道不是在自爆違反選罷法嗎？