台鐵局2014年代辦嘉義市政府的橋梁改建工程採購案，由乙正營造得標，施工期間因逢汛期停工半年多，台鐵局卻以延誤履約為由對乙正停權1年。乙正提告請求國賠，因行政法院已認定處分違法，一審判台鐵局應賠償2290萬多元，二審重新計算金額判賠617萬多元。可上訴。

乙正營造公司提告指出，橋梁改建在2014年10月16日開工，原定隔年7月16日完工，但因汛期考量，台鐵局又欠缺整體規畫，導致工程自2015年5月起停工逾6個月，要求解約遭拒，台鐵局還以延誤履約為由沒收保證金、將乙正列為拒絕往來廠商。

乙正主張，若非台鐵局通知停工，工程進度應該超前，他們沒有過失，是台鐵局停權1年的處分，導致乙正無法投標其他公共工程，受有營業、商譽及訴訟費損失共4992萬多元。

因乙正針對本案爭議曾提行政訴訟，台北高等行政法院判停權處分違法確定，台北地方法院一審據此認定台鐵局應負賠償責任，扣除舉證不足部分，共判賠2290萬953元，台鐵局不服提上訴。

台灣高等法院二審仍認定台鐵局有違法處分致乙正營造受損害，考量乙正遭停權期間之稅後營業利益損失金額應為602萬3770元，加計支出申訴審議費用及提起行政訴訟支付委任律師費用等，判決台鐵局賠償617萬3770元。