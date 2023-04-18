許作名指出，電梯屬冷門產業，市場關注度相對不高，加上台灣市場小，過去50年來形成寡斷、高毛利局面。但這種現象隨著電子電力科技快速進展：例如變頻器、永磁同步伺服電機等等，使得電梯產品變得成熟，屬性趨向大眾商品化，也讓永佳捷這種新創公司有機會發展開來。他舉例，就像電動汽車一樣，變頻器、永磁電機隨手可得、就等關鍵技術-「電池」普及化後呈現百家爭鳴的局面。

總經理蔡定憲說，永佳捷主推智能化電梯，全配備24小時遠端安全守護、GPS保修人員定位與智能手機維保、APP即時互動，減少停梯故障風險。另外和永彰科技獨家專利的keyless電子門鎖合作，結合電梯呼梯，讓消費者回家享受貴賓般待遇免接觸一路順暢。

永佳捷也與春虹建設所投資的視銳光科技「人臉辨識2.0」合作，消費者只要經掃描感應後，電梯會自動開門並顯示設定到達的樓層，全程無須再用磁扣解鎖用手按樓層。

另外，永佳捷與勤美集團、三聯科技聯手，在老舊建物電梯機房等位置免費裝設數位感測器，當地震來襲，能監測建物所承受的震波強度判讀建物是否安全，提供住戶安全預警保障、並提供大樓都更的情報，預防住房安全。而三聯科技可說是台灣地震監測器龍頭，包括中央氣象局、交通部公路總局、高鐵局等都是主要客戶。

蔡定憲指出，台灣代銷前五強之一的新理想廣告亦是永佳捷股東，希望藉由建案銷售累積的豐富經驗，能將新世代電梯產品傳達給消費者。

永佳捷電梯核心成員都來自國內電梯大廠，每位資歷也都超過25年以上，對電梯的技術與品質管理、產品驗證都是採取嚴格高標準把關，為市場提供高CP值的產品與服務。

永佳捷廠辦總部位於桃園市觀音區永彰科技園區內，第一期廠辦面積共達近1500坪，包括教育訓練梯、產線、研發、品保驗證、倉儲區、展廳、辦公室等，電梯塔預計今年11月底竣工。