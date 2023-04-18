勞保基金去年潛藏負債已達11兆4855億元，較2021年暴增7216億，等於平均每天增加20億負債。民眾黨立委邱臣遠表示，這些重擔恐怕都要由年輕世代承擔，勞動部應盡快針對勞保年改提出方案，不要再為勞保虧損找藉口。

邱臣遠說，雖政府已撥補的1170億及特別預算300億，明年也擬撥補的1000億，但在暴增的負債黑洞前，這些撥補顯得多麼的微不足道，完全打臉政府以「撥補為主」、「撥補也是改革」的假共識。若政府遲遲不推動勞保年金改革，堅持繼續撥補，將來勞動部預算規模可能超越經濟部，成為僅次於國防部、衛福部、教育部的第4大的部會。

邱臣遠表示，勞動部指出潛藏負債迅速增加主要有兩個原因，分別是「勞工年資不斷增加、投保平均薪資提高」，以及「去年勞保基金投資失利」。前者將導致領取老年給付人數累積，領取數額迅速增加，去年光是老年給付就付出4292億元，占整體給付近9成，總體而言，就是年輕世代將有更龐大的負擔。

邱臣遠提到，勞保局報告亦顯示，若不進行勞保改革，2028年恐怕就會面臨破產，但政府高層卻仍不願正面回應，因應勞保潛藏負債持續擴大，每年都只說要蒐集意見，而遲遲不敢碰觸改革的根本問題。他認為，勞動部須儘快凝聚各方共識，就勞保改革提出方案，而持續撥補勞保也並非長久之計，找出永續運作的方式才是最終的目標。

邱臣遠呼籲，勞動部不要再為勞保虧損找藉口，解決問題才是當務之急，而勞保基金的運作必須要委託專業團隊比照國外獲利能力，秉持效率、效能及公開透明，以確保基金運作不是虧損的豬隊友。