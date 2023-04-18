彰顯並追求聯合國永續發展目標（SDGs）中「健康與福祉」、「減少不平等」及「和平正義的制度」等有關健康城市與廉政治理的理念，新北市衛生局即日起至6月15日，舉辦「三一廉政．健康平等SDGs有獎徵答」，最大獎是價值1000元的統一超商虛擬商品卡。

衛生局陳潤秋局長表示，市府積極推動「新北醫動養」，打造「智慧健康城」，目的在增進全體民眾身心健康。新北人多地廣，存在城鄉差距，所以更重視弱勢族群的健康照顧。近年除積極擴充醫療與長照量能外，也借助智慧科技，加強偏鄉遠距醫療與把關本市食品衛生安全。

此外，更朝向2030區區智能衛生所，努力減少健康差距，實踐聯合國永續發展目標（SDGs）「Leave No One Behind」（不遺留任何一個人）宗旨的未來方向大步邁進。

政風室主任聞其聲說明，多數民眾並未意識到健康其實與廉政密切相關，正如《健康不平等》一書作者格列亞（Sandro Galea）教授所說：「沒有社會正義，就沒有全民健康」，因為必須先有健全公義的制度與文化，才能營造所謂健康之「社會決定因素」，進而有效保障全民的健康！而社會公平與經濟正義，也就是「分配正義」，正是「廉．政」的核心價值與積極目的。

本次有獎徵答題目共計10題，皆為單選題，得分須達80分以上方符合抽獎資格。預計於七月中旬公布抽獎結果。活動最高獎金為價值1000元的統一超商虛擬商品卡（共10名），及價值500元的統一超商虛擬商品卡（共120名）。活動詳情請上新北市衛生局官網「廉政園地」查詢，網址：https://forms.gle/DwnVUCiTaocvnR96A。