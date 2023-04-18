塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，4種血型的男女如何追求愛情，其中B型的女生對愛情較樂觀開放；O型血的女生有較強的主動性和決策力，能夠積極追求幸福；A型血的男生不擅於表達情感，會透過行動來表達真心；AB型男生則是採取謹慎和冷靜的方式，先了解對方再行動。

【4種血型的女生】

▍A型血的女生：

A型血的女生通常都很有責任感和細膩情感，希望另一半對自己有承諾，對愛情比較理性和珍惜，並期望在愛情中有一種穩定和安全感。她們往往對細節和感情的表達比較敏感，面對愛情時顯得有些猶豫和謹慎，但如果確定了感情，就會很認真地付出和維護。

▍B型血的女生：

B型血的女生比較開朗自信，對愛情也較為自由和大方，會積極追求激情和多采多姿的人生體驗。在面對愛情時總是表現出一定的主動性和冒險精神，也較為樂觀開放。但是有時會因為太過自我中心，忽略對方的需求和情感。

▍AB型血的女生：

AB型血的女生比較理性和冷靜，較能全面地考慮問題，會注重彼此的感情和互動，更加重視意見和想法。在面對愛情時顯得比較理性，並進行分析和思考，也不會輕易做出決定。但是也可能因為過於理智而缺乏情感表達和關注。

▍O型血的女生：

O型血的女生通常勇敢和果斷，有著堅強的個性和積極的行動力，在面對愛情時也會有較強的主動性和決策力。她們通常比較善於表達，能夠積極追求自己的幸福。但有時也可能因為太過強勢而忽略了對方的感受和需要。

【4種血型男生】

▍A型血的男生：

A型血的男生通常比較內向，不擅於主動表達情感和需求，會比較謹慎和理性地對待感情。在追求對象時，可能會通過行動來表達自己的真心。同時他們也會注重細節，例如關心對方的情緒、喜好等，希望能獲得對方的信任和好感。

▍B型血的男生：

B型血的男生通常比較開放和直接，他們擅於展示個性和魅力。在追求對象時，會採取主動的方式，希望能吸引對方的注意力和贏得芳心。同時他們也會比較大膽和冒險，願意嘗試一些新穎和有趣的活動，來增加彼此之間的默契和感情。

▍AB型血的男生：

AB型血的男生通常比較理性和全面，善於從多個角度思考問題。在追求對象時，會採取比較謹慎和冷靜的方式，先了解對方的喜好、性格和習慣等再行動。也會選擇比較深入的交流和思考，例如看電影、閱讀書籍、討論話題等，希望通過理性溝通來增進彼此感情。

▍O型血的男生：

O型血的男生通常比較大膽和冒險，願意嘗試新穎和有趣的事務。在追求對象時，會採取積極和直接的方式，例如直接表白、大膽示愛等，希望能夠引起對方的注意和好感。同時他們也會注重形象和風度，例如穿著得體等，希望通過外表和氣質來吸引對方的目光。