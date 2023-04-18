00631L透過台指期多單來達到0050單日兩倍漲跌幅，對於積極型的投資人頗有吸引力。相對於買進0050，00631L因為波動較大，在複利效果加乘下，有機會取得同期間0050兩倍以上的漲幅，大幅節省投資的時間成本。

而在台股長期走多下，00631L是最大受益的ETF，統計短、中、長期績效表現，00631L在近六月、近三年、近五年不僅大幅超越台股ETF平均，更是贏過無論半導體、電動車等任何主題型台股ETF，是小錢放大的最佳標的之一。

在所有台股槓桿ETF中，00631L日均成交量最大，今年以來每日約4,000張，進出相當便利。法人指出，如果熟悉00631L特性並關注台股行情變化，00631L是很好的參與台股行情工具，相較於直接投資台指期，00631L沒有到期結算壓力，投資人只要買進就能長期持有，也不用擔心因行情起伏而須追繳保證金或被斷頭，雖然無法定期定額，但可透過特定券商的智能條件下單服務，做到懶人買進00631L。

以元大投資先生app為例，選擇智能條件單進行定額購買，下單有效期間最長可到90天，投資人可選擇執行時間、類型、價格、單位進行下單，以及成交就停止委託、下單到設定目標金額或每日委託下單。 根據實測，以價格進行設定下單，並選擇成交就停，由系統將自動於到價買入，雖然第一天沒有成交，但隔日持續有效掛價下單，不須每天設定讓交易更加便利。

但法人也同步提醒，00631L因是槓桿ETF，投資人必須要了解在複利效果及每日重新平衡機制下，績效表現會跟0050的兩倍有所差異，不適合不熟悉槓桿ETF特性的投資人，操作時也要關注台股走勢變化，若是行情不如預期則要謹守個人操作紀律，依風險承受度適時進行停損。